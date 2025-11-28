Sciopero dei giornalisti

Oggi il sito verrà aggiornato in maniera irregolare perché alcuni di noi giornalisti aderiscono allo sciopero indetto dalla Federazione nazionale della stampa italiana. La nostra mobilitazione non è da intendersi contro il governo ma esclusivamente per il mancato rinnovo del contratto nazionale di lavoro. Con questo sciopero intendiamo rivendicare dignità per il nostro lavoro e quello dei collaboratori. I giornalisti, come tutte le categorie, hanno bisogno di un contratto per garantire un’informazione libera, autonoma e autorevole nei confronti dei cittadini.

Le trattative per il rinnovo del CCNLG si sono arenate lo scorso luglio di fronte alle inaccettabili proposte degli editori (Fieg) che volevano smantellare regole, diritti e retribuzioni per i nuovi assunti concedendo in cambio miseri aumenti a tutti. In pratica: l’aumento è minimo e lo si fa pagare a giovani e/o disoccupati che rientrano nel mercato del lavoro.

Il contratto è un diritto dei lavoratori. L’informazione è un diritto dei cittadini. Senza un giusto contratto l’informazione dei cittadini non può essere giusta.



Il fiduciario de il Giornale.it