Sciopero dei taxi, cosa sta accadendo in tutta Italia

Come annunciato da tempo, è in corso di svolgimento nella giornata di oggi, martedì 10 ottobre, lo sciopero nazionale dei tassisti che aderiscono ai sindacati di base Usb, Orsa e Fast Confsal: il blocco arriva proprio all'indomani della paralisi del trasporto pubblico locale provocata dalle rimostranze da parte del personale affiliato alla sigla sindacale Usb Taxi.

Il perché delle proteste

I conducenti delle auto bianche si sono dati appuntamento sotto la sede del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a Roma con l'obiettivo di manifestare pubblicamente tutto il proprio disagio per l'aumento delle licenze deciso dal governo attraverso il dl Asset. Come spiegato dal coordinatore Riccardo Cacchione, lo sciopero è strettamente legato al decreto legislativo, che "riteniamo inopportuno in quanto mentre c'è una legge che aspetta da quattro anni e mezzo, mentre per andare a cercare di riordinare il settore e per ricostruire una mappa che il ministero dei Trasporti non ha, si introduce una misura che interviene senza avere dati concreti e abroga le norma che doveva stabilire come rilasciare le licenze sui territori. Insomma, esattamente l'opposto di ciò che avrebbero dovuto fare i decreti attuativi" .

Lo sciopero proclamato a livello nazionale avrà una durata di 24 ore e si ripercuoterà in particolar modo sulle aree delle grandi città metropolitane come Roma, Milano e Torino. "Vogliamo far capire come il 'decreto Asset' sia una legge piena di insidie e pericoli" , spiega il segretario nazionale dell'Orsa Rosario Galluccio, "perché sì si parla di un aumento del 20% delle licenze, ma bisogna fare attenzione perché al bando delle nuove licenze possono partecipare società e privati, e questo per noi rischia di avvantaggiare le multinazionali".

Le parole del ministro

Il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso, ha parlato senza mezzi termini di uno sciopero "poco comprensibile, una protesta un po' a posteriori" , specie per il fatto che "la riforma è in vigore con decreto da qualche mese e l'abbiamo presentata ai tassisti, ai titolari di Ncc e a tutti gli altri attori del settore".

Nel corso del suo intervento su Rai News24, il ministro ha sollecitato i gli enti locali a utilizzare la norma che prevede la possibilità di aumentare del 20% le licenze nei comuni dotati di un aeroporto. "Il decreto è stato criticato da qualche sindaco perché prevede che tutte le risorse delle nuove licenze siano destinate ai taxisti della città, che vedono allargare il mercato, mentre prima questa soglia era fissata all'80%" , spiega Urso nell'intervista. "Ma dico ai sindaci che in una fase di emergenza non si può fare cassa", prosegue, "bisogna dare le licenze per rispondere alle esigenze dei cittadini e dei milioni di turisti che stanno arrivando nella città, come i 40 milioni di pellegrini nel 2025 per il giubileo o dei turisti per Milano-Cortina. Se non lo fanno rischiano un effetto boomerang da questi eventi".

L'affondo di Codacons e Assoutenti

"Lo sciopero dei tassisti di oggi è un flop, e i cittadini non hanno avvertito alcuna differenza rispetto a qualsiasi altro giorno della settimana", considera il Codacons in un comunicato ufficiale. "Lo sciopero è un fallimento non certo perché molte sigle sindacali non hanno fornito adesione alla protesta, ma perché i taxi sono già abitualmente introvabili nelle principali città italiane" , affonda la nota. L'associazione dei consumatori preme affinché l'aumento delle licenze divenga presto realtà.

"Resta in ogni caso inquietante notare come i tassisti siano totalmente allergici a qualsiasi misura tesa ad aumentare il servizio in favore dei cittadini" , si legge verso la conclusione del documento, "e continuino imperterriti a difendere il proprio oligopolio nonostante tutte le evidenze che attestano come i taxi siano assolutamente insufficienti in Italia".