Scioperi, mercoledì nero: treni fermi in Lombardia e aerei a terra in tutta Italia

Ascolta ora 00:00 00:00

Nuovo mese, stessi scioperi. Ancora una giornata di sciopero domani, mercoledì 5 febbraio, che coinvolgerà sia il trasporto ferroviario sia gli scali aeroportuali. A creare un particolare disagio ai viaggiatori sarà soprattutto lo sciopero ferroviario regionale in Lombardia. A incrociare le braccia saranno i lavoratori di Trenord in Lombardia, nell’ambito di una mobilitazione indetta dal sindacato Orsa, il personale dipendente di SEA Prime (per lo scalo di Milano Linate) e il personale delle aziende dei servizi di handling associate ad Assohandlers in tutta un’altra serie di aeroporti, da Malpensa a Torino e da Fiumicino a Napoli.

Lo sciopero di Trenord

I viaggiatori dovranno affrontare uno sciopero che si divide in due livelli. Da una parte quello ferroviario e dall’altro lo sciopero degli aeroporti. Nel primo caso lo sciopero di Trenord in Lombardia dura 23 ore: si inizia alle 3:00 del 5 febbraio e si finisce alle 2:00 del giorno dopo, giovedì 6 febbraio. Il sindacato Orsa Ferrovie lamenta da parte di Trenord l’indisponibilità "nel trovare soluzione alle criticità da tempo irrisolte in tutti i settori aziendali, sia rispetto alla normativa di lavoro che ai riconoscimenti economici" .

Non mancheranno orari e fasce di garanzia. Anche durante lo sciopero di domani sono comunque assicurati servizi minimi durante le fasce di garanzia, cioè dalle ore 6 alle 9 in mattinata e poi dalle ore 18 alle ore 21 in serata. Lo sciopero avrà un impatto negativo sugli altri treni. Sul sito di Trenitalia si specifica come i treni regionali e suburbani in Lombardia e nelle regioni limitrofe, i collegamenti aeroportuali Milano – Malpensa Aeroporto e Malpensa Aeroporto – Bellinzona e i treni a lunga percorrenza di Trenord potrebbero subire variazioni. Da qui l’idea di istituire, nel caso di cancellazione dei treni, un servizio bus senza fermate intermedie che collega Milano Cadorna (via Paleocapa 1) e Malpensa Aeroporto. Un altro servizio sostitutivo viaggerà invece tra Stabio e Malpensa Aeroporto.

Lo sciopero degli aeroporti

Il secondo livello dello sciopero, ma non per questo meno importante, colpirà alcuni scali aeroportuali. Nel merito sono due gli scioperi che complicheranno la giornata di domani.

In primis lo sciopero dei dipendenti di SEA Prime allo scalo didura 4 ore e va dalle 12 alle 16. In secondo luogo Lo sciopero delle aziende associate ad Assohandling, proclamato dai sindacati Flai Trasporti e Servizi e Usb Lavoro Privato, che dura invece 24 ore e ha rilevanza nazionale.