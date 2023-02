"Se dà del razzista a Zeffirelli è un cretino". Salvini a gamba tesa su Montanari

Ennesima occasione di tacere persa per il professor Tomaso Montanari, storico dell'arte, che dai suoi social ha lanciato un'invettiva violenta contro la figura del maestro Franco Zeffirelli in occasioni delle celebrazioni per il centenario della sua nascita. " Da mezz'ora su Firenze passano aerei da guerra. Sono le Frecce tricolori che provano per domani, quando onoreranno il centenario del maestro Scespirelli. Guerra, nazionalismo, inquinamento e inutile consumo: mi pare il modo giusto per ricordare un mediocre razzista. Zeffirelli ", ha scritto il docente, nonché rettore universitario, attirando a sé l'ira trasversale di chi non accetta che un esponente della cultura, che insegna ai giovani nelle università, possa esprimersi con simile violenza.

Tra le iniziative per ricordare i 100 anni dalla nascita del celebre regista fiorentino, oggi domenica 12 febbraio, c'è l'intitolazione del Belvedere di piazzale Michelangelo e una cerimonia in cui le Frecce tricolori sorvoleranno la città in formazione completa. Matteo Salvini, vicepremier e ministro per le Infrastrutture, commentando il tweet del rettore dell'università per Stranieri di Siena, non si è risparmiato: " Le Università dovrebbero aprire le menti ed ospitare idee diverse e confronto. Se uno dà di razzista a Zeffirelli è un cretino ". Ad aggravare quanto detto da Montanari c'è il fatto che lui sia il responsabile " di un'università che apre le porte d'Italia al mondo ". Quindi, il vicepremier ha aggiunto: " Se uno non riesce a rispettare la storia di un grande uomo di cultura, di arte, di teatro, di cinema, di poesia, è un inetto. Un pò di compassione, e anche la consapevolezza che dobbiamo cambiare qualcosa, perché chi rappresenta la Toscana e l'Università italiana nel mondo non può avere il cervello così piccolo ".