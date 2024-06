Il seminterrato e il buco nella parete: furto da 500mila euro da Bulgari

Ascolta ora 00:00 00:00

Una presunta "banda del buco" torna a colpire e stavolta ha puntato in alto: è entrata in azione nel centro di Roma, in via Condotti, riuscendo a penetrare bel blindatissimo negozio di Bulgari, uno dei più rinomati al mondo. Il colpo sarebbe stato compiuto attorno a mezzanotte e stando alle prime informazioni i ladri sarebbero riusciti a entrare passando attraverso i sotterranei che si snodano sotto il piano stradale fino ad arrivare ai locali di servizio del lussuoso negozio, dove hanno effettuato un buco per poi intrufolarsi nell'area commerciale. Il bottino complessivo ammonterebbe a circa 500mila euro, frutto di un'azione molto rapida che non ha permesso loro di restare troppo tempo all'interno del negozio.

Quando hanno fatto ingresso all'interno del negozio è inevitabilmente scattato l'allarme ma i banditi sembrano conoscere molto bene le dinamiche e sapevano che tra l'entrata in funzione dell'antifurto e l'arrivo della polizia avrebbero avuto a disposizione un po' di tempo per compiere l'azione. All'arrivo della polizia i ladri si erano già dati alla fuga seguendo la stessa strada intrapresa all'ingresso: gli investigatori stanno ora battendo l'area palmo a palmo per trovare qualche traccia che possa ricondurli agli autori del furto da film. La quantificazione del bottino agguantato dai malviventi è per il momento solo una stima e non è escluso che a un'analisi più approfondita non possa aumentare.

L'attività di indagine è condotta dalla squadra mobile di Roma insieme agli agenti del commissariato Trevi Campo Marzio, che stanno analizzando anche le telecamere di sorveglianza della zona per cercare di individuare movimenti o soggetti sospetti. Per come si è svolta l'azione, è pacifico sospettare che si tratti di professionisti del crimine. E non è escluso che abbiano già agito altrove.

Pochi giorni fauna "banda del buco" è stata liberata dal tribunale del riesame di Roma, dopo un anno e mezzo di indagine, perché il giudice ha ritenuto di derubricare il reato di cui erano accusati da tentata rapina aggravata a. I soggetti erano finiti sotto indagine perché nel 2022 avevano tentato di scavare un tunnel per commettere un furto alla filiale Unicredit di piazza Pio XI.