"Per sempre insieme", il cortometraggio sulla sicurezza stradale

"Per sempre insieme" è il titolo del cortometraggio che è stato presentato oggi alla Camera durante una conferenza stampa indetta dall'onorevole Gimmi Cangiano per la sensibilizzazione sulla sicurezza stradale.

All'incontro sono intervenuti anche il deputato Massimo Ruspandini, membro della Commissione Trasporti della Camera e responsabile nazionale del dipartimento Trasporti di FdI e il deputato dem Andrea Casu, membro della Commissione Trasporti. “Il tema della sicurezza stradale è uno di quelli che non deve mai veder scemare l'attenzione, perché non passa giorno che non ci arrivino notizie di incidenti, spesso dalle conseguenze irreparabili, che coinvolgono vittime giovanissime”, ha detto l’onorevole Gimmi Cangiano ribadendo l’importanza della prevenzione “utilizzando anche strumenti altamente comunicativi e di impatto come lo è il cortometraggio”.

Secondo il deputato meloniano “il messaggio che deve arrivare è quello che il rispetto di semplici regole può salvare non solo la nostra vita, ma anche la vita degli altri”. Per il deputato Ruspandini, invece, "la voce della scuola e delle istituzioni è sempre più affievolita rispetto all’incredibile incalzare di questo bombardamento mediatico, che invece va nella direzione della velocità, dello sballo, della ricerca del superfluo" e sotto questo aspetto "si inquadra lo splendido progetto di Barbara La Rosa, che denuncia un problema annoso, per il quale perdono la vita 3.500 persone ogni anno". “Ogni giorno sulle nostre strade muoiono 9 persone", ha ricordato l'onorevole dem Casu secondo cui "il cinema può svolgere un ruolo fondamentale e aiutare sempre più persone ad aprire gli occhi sui rischi mortali cui tutti andiamo incontro andando oltre i limiti e non rispettando le regole”.

Alla realizzazione del cortometraggio, oltre al regista Domenico Costanzo hanno contribuito anche l’aiuto regista Giacomo Dondi, la “Settembre Produzioni” di Carla Finelli e la Financial Manager Sonia Giacometti. Il corto, che nasce da un progetto della comunicatrice Barbara La Rosa, è fatto altresì in collaborazione Digital Soul S.r.l. Partner il Comune di Sonnino e Latina Film Commission. Tra gli attori vi sono Nicola Pistoia, Mariandrea Cesari, nota per la fiction Mediaset “Storia di una Famiglia per Bene” e Thomas Camorani, famoso per alcuni film e le serie Netflix come "Summertime" e "Sotto il Sole di Riccione". "Ho realizzato questo video nella speranza che possa servire a salvare delle vite; qualcuno che non sa, per le intemperanze e le energie tipiche della giovinezza che fanno sentire invulnerabili, quanto la vita sia delicata e quanto sia preziosa la trama di relazioni e di amore in cui è inserita", ha spiegato il regista Domenico Costanzo.

“Dopo l’approvazione del reato di omicidio stradale e del provvedimento che mira a destinare il 50% delle multe alla sicurezza stradale, approvato molti anni fa ma a cui non è mai seguita l’attuazione, oggi facciamo un appello affinché si completi l'iter per questa importante norma e l’approvazione del Reato di Omicidio stradale", ha sottolineato invece Barbara La Rosa.