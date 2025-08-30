Sequestro di Tommaso Onofri, il rapitore Salvatore Raimondi è tornato in libertà

È tornato in libertà Salvatore Raimondi, l'uomo che, insieme a Mario Alessi, rapì, a Parma, il piccolo Tommaso Onofri la sera del 2 marzo 2006. Raimondi ha finito di scontare i vent'anni di carcere che gli erano stati inflitti in abbreviato per il rapimento del bimbo di 18 mesi. Non era stato ritenuto responsabile dell'omicidio. A darne notizia è il quotidiano emiliano la Gazzetta di Parma. Onofri fu trovato morto il primo aprile 2006 e la sera stessa vennero arrestati Raimondi, Alessi e la compagna di quest'ultimo, Antonella Conserva. Alessi è condannato, in via definitiva, all'ergastolo per il rapimento e l'uccisione, mentre Conserva sta scontando 24 anni di reclusione per il sequestro.

La madre del piccolo: "Che si goda la sua vita"

Raimondi è uscito dal carcere di Forlì nelle scorse settimane. Aveva finito di scontare la pena già nel 2022, ma era rimasto in carcere perché nel 2018 era stato condannato in via definitiva a 3 anni e mezzo per estorsione nei confronti di un altro detenuto. "Prima o poi me l'aspettavo, visto che era già in semilibertà. Che si goda la sua vita, noi invece siamo condannati per sempre" , è il commento della madre del piccolo Tommy, Paola Pellinghelli, intervistata dalla Gazzetta. "A nessuno dei tre auguro del male. Se sono credenti, faranno i conti con Dio. Ma non voglio sentire parlare di perdono" , aggiunge. "Per me sono tutti e tre sullo stesso piano. Non perché ha aiutato la giustizia, è diverso dagli altri, meno responsabile" .

Lo scontro prevesto dalla liberazione anticipata

La sera del 2 marzo 2006 fu Raimondi a sfilare il piccolo Tommy dal seggiolone nella casa di Casalbaroncolo, lasciando l'impronta decisiva sul nastro adesivo con cui fu legata tutta la famiglia. Un mese dopo fu sempre lui il primo a crollare e a confessare che erano stato lui e Alessi, con la complicità di Antonella Conserva, a organizzare il sequestro. Raccontò poi che fu Alessi a colpire il piccolo con una vanghetta e a soffocarlo in via del Traglione, quando lui se ne era già andato. Raimondi ha beneficiato degli sconti previsti dalla "liberazione anticipata" e già dalla primavera dello scorso anno era in semilibertà. Usciva la mattina dal carcere per andare a lavorare come operaio in una ditta di Forlì e rientrava la sera.

"È passato dalla semilibertà alla libertà. Durante la pena, per sua scelta, non ha mai voluto richiedere permessi premio"

Nel 2016 si è sposato in carcere con una detenuta, che deve ancora finire di scontare la sua condanna., ha detto il suo difensore Marco Gramiacci.