Sfregiata la targa per i martiri delle foibe: l'odio rosso a Pisa

Ennesimo vergognoso atto vandalico a Pisa: la notte scorsa è stata vandalizzata con una scritta ingiuriosa la targa della rotatoria dedicata ai Martiri delle Foibe. "A quanto pare ci sono ancora troppi soggetti che spesso si nascondono dietro la maschera dei paladini della libertà, che non vogliono riconoscere le dimensioni, la portata della tragedia avvenuta sul confine orientale a conclusione della Seconda Guerra Mondiale. E questo 'riduzionismo' porta a tali episodi, purtroppo non così infrequenti" la denuncia in una notadell'assessore alla cultura del Comune di Pisa Filippo Bedini e del consigliere regionale e vicecoordinatore toscano di Fratelli d'Italia Diego Petrucci.

Secondo i due esponenti di FdI, c'è ancora una parte politica - la sinistra - "che tende a minimizzare quanto accaduto e si rifiuta di condannare chi ha commesso quei crimini" e "che legge la storia, e specialmente quella dell'immediato dopoguerra, accecata dell'ideologia, ancora oggi dopo 80 anni". Quella stessa fazione politica, aggiungono Bedini e Petrucci, che da ieri si sta scandalizzando per le parole dette dalla presidente Meloni sul Manifesto di Ventotene: "Non tollereremo mai che la memoria dei Martiri delle foibe subisca un simile sfregio".

Un atto vandalico, l’ennesimo, che offende la memoria delle vittime e di tutti coloro che hanno subito l’orrore delle Foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. L’episodio registrato a Pisa ha riacceso lo scontro tra destra e sinistra, tranchant il capogruppo meloniano in comune Maurizio Nerini: "Mi chiedo ancora oggi come sia possibile provare tanto odio nei confronti di italiani che hanno subito una simile tragedia. Alla sinistra consiglierei di fare i conti col proprio passato e di condannare quanto più fermamente ciò che è accaduto".

Purtroppo non si tratta di un caso isolato: poco più di un mese fa, in occasione del Giorno del Ricordo, fissato il 10 febbraio, aè stata distrutta la targa dedicata a, stuprata, uccisa e infoibata nell’ottobre del 1943. Odio rosso senza fine.