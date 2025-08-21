Abbonati
Iniziato lo sgombero del Leoncavallo: afratto avviato dopo 31 anni di occupazione

Il centro sociale milanese era occupato dal 1994. La polizia ha eseguito lo sgombero con l'ufficiale giudiziario

Dopo decenni è stato sgomberato il centro sociale Leoncavallo di Milano. Questa mattina sono intervenuti sul posto, in via Watteu, diversi agenti e mezzi della Polizia di Stato e l'ufficiale giudiziario ma la struttura, occupata dal 1994, era già stata liberata dal centro sociale. "Decenni di illegalità tollerata, e più volte sostenuta, dalla sinistra: ora finalmente si cambia. La legge è uguale per tutti: afuera", ha dichiarato Matteo Salvini.

Il centro sociale è attivo dal 1975: originariamente fondato in via Leoncavallo, da lì è stato sgomberato ad agosto del 1994.

Dopo un breve periodo di attesa, alcune settimane dopo è stato occupato lo stabile di via Watteau. Lo sfratto era stato nuovamente notificato per il 9 settembre. Si è però deciso negli ultimi giorno di anticipare ad oggi, quando le operazioni sono iniziate intorno alle 7.30.

articolo in aggiornamento

