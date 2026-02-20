“Sgombero indispensabile”. Nel centro sociale occupato di Torino scatta l’allarme scabbia

La situazione sanitaria all’interno del centro sociale Neruda Occupato di Torino, animato dagli esponenti di Askatasuna, continua a preoccupare. Nelle ultime ore è stato rilevato un nuovo caso di Tubercolosi, che ha fatto confermare alla Asl la presenza di un focolaio. Già nei mesi scorsi i cittadini e le associazioni si erano detti preoccupati dalle gravi condizioni igienico-sanitarie all’interno della struttura in cui alloggiano i migranti, per lo più irregolari, e dalla gestione approssimativa dello stabile occupato. “Si ritiene indispensabile disporre lo sgombero dello Spazio Neruda”, scrive la Asl nella nota diramata a seguito degli accertamenti.

Nello stesso documento si sottolinea proprio che “la gestione del rischio di contagio non risulta adeguata nelle modalità attualmente adottata”. L’accertamento del nuovo caso è stato effettuato lo scorso 12 febbraio ma solo oggi si sono concluse le pratiche burocratiche, che hanno rilevato non poche criticità, tra le quali l’impossibilità di accertare l’identità di tutte le persone che vivono all’interno della struttura e che sono venute a contatto con il soggetto contagiato. “Si fa presente che, nonostante le reiterate richieste, non è stato possibile ottenere un elenco completo dei dimoranti presso lo stabile”, scrive ancora alla Asl nella lettera inviata al sindaco Stefano Lo Russo di cui ha dato notizia Lo Spiffero. “La prosecuzione dell’utilizzo della struttura configura un concreto pericolo per gli occupanti”, scrive ancora la Asl, in quello che rappresenta un vero e proprio allarme per la salute pubblica. Identificare tutti i soggetti che sono venuti a contatto con il contagiato è fondamentale per tracciarne l’evoluzione clinica e monitorare eventuali sintomi.

La Tbc è una malattia trasmissiva che se non controllata potrebbe, in casi estremi, diventare epidemica.