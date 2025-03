Si aggira con un fucile in Stazione: a Milano è caccia all'uomo

Uomo con fucile alla Stazione Centrale

Da questo pomeriggio la Polizia di Stato e le altre forze dell'ordine stanno cercando un uomo che si è aggirato pressoché indisturbato per gli ambienti della Stazione centrale di Milano con un fucile in mano. Lo hanno notato alcuni passanti che hanno allertato immediatamente gli agenti della polizia, i quali a loro volta si sono messi subito al lavoro per tentare di identificarlo e rintracciarlo. Pare che sia stato avvistato prima nell'atrio frontale dell'edificio, da cui si sarebbe poi diretto verso il sottopiano dove si trova la fermata della metropolitana, dove forse ha preso un treno per raggiungere la zona di Scalo Romano, dove è stato visto poco dopo.

È stato ripreso nitidamente dalle telecamere di sicurezza e anche alcuni passanti lo hanno notato, segnalandone la presenza agli uomini della Polfer. Al momento dell'avvistamento indossava un gilet scuro e pantaloni scuri. Dalle immagini pare che in mano abbia un fucile a canne lunghe con calcio in legno, tipo Winchester, trasportato con molta tranquillità e sicurezza. In alcune immagini si vede che lo porta con le canne verso il basso, in altre lo tiene anche ad altezza uomo. Tutte le persone riprese attorno a lui non sono mai sembrate intimidite e gli stessi testimoni hanno dichiarato che non ha minacciato nessuno con quell'arma, tanto che si ipotizza anche che possa essere finta. C'è in corso il carnevale e non è escluso che possa essere parte di qualche costume e che l'uomo, senza pensare alle possibili implicazioni, possa averlo portato con sé sui mezzi pubblici. Ma nessuna pista può essere esclusa, tanto che gli uomini delle forze dell'ordine sono ora sulle sue tracce.

Quando verrà individuato dovrà dar conto del suo passaggio in metropolitana e in stazione con un fucile o, comunque, con una rappresentazione fedele di un'arma da fuoco. Il momento storico richiede massima prudenza e attenzione e non è la prima volta che segnalazioni simili vengono fatte a Milano.

Nel 2018 un cittadino senegalese di 30 anni fu denunciato dalla polizia perdopo essere stato scoperto con un fucile ad aria compressa che nascondeva nei pantaloni mentre attraversava la stazione Centrale. La stessa denuncia potrebbe essere fatta all'uomo con il fucile di questo pomeriggio.