"Farai la fine di Sana". Ragazza pakistana rifiuta il matrimonio combinato

I familiari, di origine pakistana, avrebbero voluto far sposare la giovane in patria secondo un matrimonio combinato, ma nell'estate di tre anni fa, con le tre sorelle più piccole, era riuscita ad allontanarsi dalla famiglia di origine per entrare in una struttura protetta. Condannati a 5 anni e un mese per maltrattamenti i genitori e il fratello della 24enne.

Maltrattata perchè troppo occidentale

I tre avrebbero inflitto alla ragazza maltrattamenti perché non rispettava le regole legate alla cultura pakistana. Infatti, sono stati condannati per maltrattamenti e lesioni, come chiesto dall'accusa. Il tribunale di Brescia ha invece assolto i genitori dall'accusa di tentata induzione al matrimonio combinato. La ragazza aveva raccontato che i genitori le impedivano di vivere secondo le abitudini occidentali e che aveva subito violenza fisica e psicologica da parte loro.

"Farai la fine di Sana"