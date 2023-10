"Siamo 160mila, alzeremo le bandiere dei Paesi arabi". La chiamata in piazza a Milano del popolo arabo

L'Europa tenta di arginare l'ondata di manifestazioni pro-Hamas pronta a prendersi le città. Parigi e Berlino hanno vietato i raduni per la Palestina mentre l'Italia sta blindando le sue città con dispositivi che non si vedevano dagli eventi dell'11 settembre 2001. Le manifestazioni di piazza ancora non sono state vietate ma ci sono pericolosi segnali che nel nostro Paese si stiano muovendo i gruppi estremisti. " Oh Allah, concedi la vittoria ai musulmani ovunque ", invocano i mediorientali in Italia nelle loro chat. Le immagini delle manifestazioni di piazza diventano propaganda per Hamas e le bandiere che sventolano davanti al Duomo di Milano si trasformano in un grido di esultanza per il mondo arabo: " Ce l’abbiamo fatta davvero ". Una nuova grande manifestazione è ora in programma a Milano in piazza Duca D'Aosta, davanti alla stazione Centrale.

Nei gruppi degli egiziani in Italia è partita una vera e propria "chiamata" per 80mila persone che si trovano a Milano, che diventano più di 160mila, come dice l'annuncio, se si considerano tutti gli arabi presenti nella città e intorno alla stessa. " Tutti noi, se Allah vuole, alzeremo la bandiera della Palestina insieme alle bandiere di Egitto, Marocco, Tunisia, Algeria e del resto dei paesi arabi sabato a Milano ", annunciano con orgoglio. A organizzare la manifestazione, come si legge nel volantino ufficiale, sono le organizzazioni palestinesi italiane e il claim dell'evento è molto chiaro: " L'ultimo giorno di occupazione sarà il primo giorno di pace ".