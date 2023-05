"Siamo partiti". Ma la nuova nave Ong è già ferma per problemi tecnici

Siamo entrati nella bella stagione e, nonostante i flussi migratori verso l'Italia da parte dei migranti non si siano mai interrotti ma, anzi, nonostante la stagione invernale siano aumentati, ora aumentano le navi Ong nel Mediterraneo. Oltre alle solite, che ormai abbiamo imparato a conoscere, un'altra è stata messa in mare negli ultimi giorni. Si tratta della Sea Punk I, imbarcazione registrata come offshore support vessel, varata per la prima volta nel 1969 e battente bandiera del Regno Unito. Fino al 2009 il suo nome era Julie H., poi nel 2012 è diventata Ocean Dawn.

" Tre anni e mezzo di preparazione finiscono oggi. I Sea Punks sono appena partiti per l'area operativa. Intoppi, ritardi, la fine di tutto il nostro potere. Ne è valsa la pena. Da una piccola idea dell'autunno 2019 questo è diventato qualcosa che tutti noi non avremmo mai immaginato ", si legge nel profilo della Ong. L'idea è nata da tre fratelli Benjamin, Raphael e Gerson, che hanno proposto a diverse Ong tedesche di poter far entrare la nave nella loro flotta. Hanno trovato supporto nella Ong Mission Lifeline, che però li ha scaricati dopo poco tempo, perché non ritenuti in grado di oprare sotto le loro insegne. " Insieme a tante persone, abbiamo reso operativa una nave di soccorso. La perseveranza ne è valsa la pena, ci siamo messi a fare quello che possiamo e dobbiamo fare. Il Mar Mediterraneo è ancora una fossa comune, al momento sempre più persone si fanno strada verso un futuro più vivibile, morendo a migliaia. Finché questo non cambierà, noi aiuteremo. Solidarietà e Resistenza! Combatti il razzismo, salva vite ", si legge ancora nel posto pubblicato da Sea Punks.