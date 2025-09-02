Abbonati
In evidenza
Nazionale

SisalFunClub 2026, parte la nuova stagione dell'app tra sfide e minigiochi

Tutte le novità, le funzionalità e i premi in palio per chi vuol divertirsi in sicurezza con il mobile casual gaming. Un nuovo concorso con un montepremi totale di oltre 339mila euro

SisalFunClub 2026, parte la nuova stagione dell'app tra sfide e minigiochi
00:00 00:00

Parte la nuova stagione di SisalFunClub 2026, un’esperienza di intrattenimento coinvolgente e sicura che propone una serie di sfide e giochi pensati per divertirsi e stimolare la fantasia oltre ad offrire l’opportunità di aggiudicarsi fantastici premi. Anche in questa stagione SisalFunClub2026, che gravita principalmente intorno al mondo del calcio, gli utenti potranno creare e schierare la propria squadra con giocatori reali del campionato italiano e affrontare quiz di varia natura dimostrando la propria conoscenza su calciatori, campionati e curiosità. E sarà divertente, nel corso della stagione, mettere in campo la strategia di gioco con cui sfidare altri avversari.

Il lancio dell’app di casual gaming SisalFunclub2026 è previsto per questo 2 settembre 2025 ed è accompagnato da un nuovo concorso a premi con un montepremi totale di oltre 339mila euro che durerà fino al 28 luglio 2026, offrendo un’ulteriore motivazione per scoprire tutte le novità e le funzionalità dell’app. Ad arricchire l’offerta ci sono nuove funzionalità: l’aggiunta di tre nuovi minigiochi, per aumentare il divertimento; l’aumento dei possibili vincitori nei record dei minigiochi - 10 utenti per ogni minigioco - per poter avere la possibilità di premiare più partecipanti; una partnership con Mooney, che premierà tutti gli utenti al primo accesso all’app con 9 mesi di Telepedaggio gratuito. Il regolamento su https://www.sisalfunclub.it/viaggia-con-sisalfunclub.html

Marco Tiso-Sisal

“Sono estremamente soddisfatto dei risultati che abbiamo ottenuto con l’app SisalFunClub nel corso degli anni, tanto da introdurre ogni anno nuove soluzioni, funzionalità e premi che siamo certi saranno apprezzati dal pubblico anche per la stagione 2026 - sottolinea Marco Tiso, Managing director di Sisal -. Ancora una volta al centro delle nostre decisioni c’è l’utente e siamo lieti di rispondere con un’offerta sempre più ricca e con un occhio attento alla tutela del consumatore e alla responsabilità sociale”.

Tra tutti i minigiochi presenti nell' app , davvero per tutti i gusti, dominante resta il tema calcio con "Punizioni" o "Passaggio palla e segna" così come appassionano, tra gli altri,grandi classici come "Flipper" e "Sparabolle".

LE FUNZIONALITÀ PIÙ SIGNIFICATIVE
Clan: gruppi di gioco pensati per connettere amici e utenti – e chattare in tempo reale con i membri del proprio gruppo – per competere contro altri gruppi e ricevere premi e riconoscimenti esclusivi.
Diretta: è una funzione collegata all’andamento dei giocatori in Serie A. L’utente potrà schierare dei giocatori a scelta della propria squadra e ricevere ricompense ogni volta che uno di quei giocatori segna un goal in una partita di campionato
Eventi Speciali: per scoprire una moltitudine di eventi che offrono sfide e premi unici ogni settimana
Pass mensile: vantaggi e bonus per migliorare la propria esperienza di gioco e sbloccare nuovi livelli esclusivi.

SISTEMI PREMIANTI E PREMI
Estrazione Finale: per partecipare basta avere almeno un Punto Qualificazione virtuale nel proprio account SisalFunClub. In palio 1 Bmw X1, 3 Voucher Viaggio iviaggidellairone del valore di 1.000 euro ciascuno, 50 Buoni Regalo Amazon.it*.
Classifiche Finali: il gioco premia abilità, costanza, strategia e lungimiranza. 4.000 i top player premiati con buoni regalo Amazon.it* di vari importi, da 3.000 euro fino a 10 euro.
Instant Win: grazie alla funzionalità "Stella d’Oro" gli utenti hanno la possibilità di vincere un premio: una ricompensa virtuale, che permette di aumentare il proprio punteggio all’interno del gioco o un premio reale, come un iPhone 16 Pro o un Buono Regalo Amazon.it*. In palio più di un iPhone 16 Pro a settimana.


Record Minigiochi: nell' app sono presenti 13 minigiochi e i 10 utenti con il punteggio più alto in ciascuno dei 13 minigiochi, in due fasi di gioco, vincono un buono regalo Amazon.it*.

L’app SisalFunClub è disponibile su Apple Store e Google Play ed è scaricabile gratuitamente.
Tutte le informazioni: https://www.sisalfunclub.it/

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica