SisalFunClub 2026, parte la nuova stagione dell'app tra sfide e minigiochi

Parte la nuova stagione di SisalFunClub 2026, un’esperienza di intrattenimento coinvolgente e sicura che propone una serie di sfide e giochi pensati per divertirsi e stimolare la fantasia oltre ad offrire l’opportunità di aggiudicarsi fantastici premi. Anche in questa stagione SisalFunClub2026, che gravita principalmente intorno al mondo del calcio, gli utenti potranno creare e schierare la propria squadra con giocatori reali del campionato italiano e affrontare quiz di varia natura dimostrando la propria conoscenza su calciatori, campionati e curiosità. E sarà divertente, nel corso della stagione, mettere in campo la strategia di gioco con cui sfidare altri avversari.

Il lancio dell’app di casual gaming SisalFunclub2026 è previsto per questo 2 settembre 2025 ed è accompagnato da un nuovo concorso a premi con un montepremi totale di oltre 339mila euro che durerà fino al 28 luglio 2026, offrendo un’ulteriore motivazione per scoprire tutte le novità e le funzionalità dell’app. Ad arricchire l’offerta ci sono nuove funzionalità: l’aggiunta di tre nuovi minigiochi, per aumentare il divertimento; l’aumento dei possibili vincitori nei record dei minigiochi - 10 utenti per ogni minigioco - per poter avere la possibilità di premiare più partecipanti; una partnership con Mooney, che premierà tutti gli utenti al primo accesso all’app con 9 mesi di Telepedaggio gratuito. Il regolamento su https://www.sisalfunclub.it/viaggia-con-sisalfunclub.html

“Sono estremamente soddisfatto dei risultati che abbiamo ottenuto con l’app SisalFunClub nel corso degli anni, tanto da introdurre ogni anno nuove soluzioni, funzionalità e premi che siamo certi saranno apprezzati dal pubblico anche per la stagione 2026 - sottolinea Marco Tiso, Managing director di Sisal -. Ancora una volta al centro delle nostre decisioni c’è l’utente e siamo lieti di rispondere con un’offerta sempre più ricca e con un occhio attento alla tutela del consumatore e alla responsabilità sociale”.

Tra tutti i minigiochi presenti nell' app , davvero per tutti i gusti, dominante resta il tema calcio con "Punizioni" o "Passaggio palla e segna" così come appassionano, tra gli altri,grandi classici come "Flipper" e "Sparabolle".

LE FUNZIONALITÀ PIÙ SIGNIFICATIVE

Clan: gruppi di gioco pensati per connettere amici e utenti – e chattare in tempo reale con i membri del proprio gruppo – per competere contro altri gruppi e ricevere premi e riconoscimenti esclusivi.

Diretta: è una funzione collegata all’andamento dei giocatori in Serie A. L’utente potrà schierare dei giocatori a scelta della propria squadra e ricevere ricompense ogni volta che uno di quei giocatori segna un goal in una partita di campionato

Eventi Speciali: per scoprire una moltitudine di eventi che offrono sfide e premi unici ogni settimana

Pass mensile: vantaggi e bonus per migliorare la propria esperienza di gioco e sbloccare nuovi livelli esclusivi.



SISTEMI PREMIANTI E PREMI

Estrazione Finale: per partecipare basta avere almeno un Punto Qualificazione virtuale nel proprio account SisalFunClub. In palio 1 Bmw X1, 3 Voucher Viaggio iviaggidellairone del valore di 1.000 euro ciascuno, 50 Buoni Regalo Amazon.it*.

Classifiche Finali: il gioco premia abilità, costanza, strategia e lungimiranza. 4.000 i top player premiati con buoni regalo Amazon.it* di vari importi, da 3.000 euro fino a 10 euro.

Instant Win: grazie alla funzionalità "Stella d’Oro" gli utenti hanno la possibilità di vincere un premio: una ricompensa virtuale, che permette di aumentare il proprio punteggio all’interno del gioco o un premio reale, come un iPhone 16 Pro o un Buono Regalo Amazon.it*. In palio più di un iPhone 16 Pro a settimana.

: nell' app sono presenti 13 minigiochi e i 10 utenti con il punteggio più alto in ciascuno dei 13 minigiochi, in due fasi di gioco, vincono un buono regalo Amazon.it*.

L’app SisalFunClub è disponibile su Apple Store e Google Play ed è scaricabile gratuitamente.

Tutte le informazioni: https://www.sisalfunclub.it/