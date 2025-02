Soldi rubati tramite l’app della banca: ecco come funziona la truffa del Qr code

Ascolta ora 00:00 00:00

Scoperta una nuova truffa dai carabinieri di Ronciglione, in provincia di Viterbo. Le forze dell’ordine hanno denunciato un ventiduenne residente nel Veneto, autore di una particolare truffa ai danni di una donna, sempre del viterbese. La 32enne è stata vittima di una nuova e ingegnosa truffa on-line che, grazie all’utilizzo di un semplice Qr Code, ha consentito al ragazzo di ottenere una somma di denaro illegalmente poi restituita.

La truffa

Ma facciamo un passo indietro. La donna, inizialmente, aveva messo in vendita un generatore di corrente e subito era riuscita a trovare un acquirente interessato. Il 22enne autore della truffa si era infatti proposto per acquistarlo con un metodo di pagamento particolare: l’utilizzo di un qr code inviato alla donna sarebbe servito al trasferimento di denaro. I due, dopo alcuni contatti, si erano accordati per un prezzo di 500 euro da ricevere in due pagamenti.

La donna ha quindi aperto la sua applicazione bancaria, e, dopo aver selezionato ricariche e pagamenti, ha inserito l'importo pattuito di 200 euro e, infine, il codice comunicato in precedenza dal truffatore. Ecco che, in pochi secondi, è scattata la truffa: la vittima si è accorta che invece di ricevere la somma, l'aveva versata su un conto sconosciuto. Dopo la transizione il 22enne si è reso irreperibile ma, grazie all’aiuto dei carabinieri, la donna è riuscita a contattarlo via e-mail per chiedergli la restituzione dei soldi con lo stesso sistema.

L'intervento dei carabinieri

Da qui il passo falso del truffatore. Il giovane ha risposto dopo alcuni giorni certo di farla franca ma, proprio a causa di questo errore, è stato rintracciato.

sono riusciti a rintracciare il bancomat di riferimento dei versamenti a Spinea in Veneto e, appena il truffatore si è recato allo sportello per prelevare il denaro, ad aspettarlo ha trovato i carabinieri della stazione locale che erano stati avvertiti da colleghi di Ronciglione. L’uomo è stato condotto in caserma con la possibilità per la vittima di rientrare in possesso del versamento di 200 euro.