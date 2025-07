Lotito ricoverato al Gemelli di Roma. Lui: "Solo accertamenti"

Nessun malore per Claudio Lotito, solo accertamenti. A parlare, dopo la notizia circolata nelle ultime ore sulle condizioni non ottimali di salute, è lo stesso presidente della Lazio che a LaPresse ha smentito e bollato quanto circola come fake news. "Ma quale malore, nessun malore. Sono andato per accertamenti" h a detto il presidente biancoceleste e senatore. Lotito, commentando le notizie pubblicate, ha quindi sdrammatizzato con la sua ironia: "Queste so' le maledizioni che mi mandano, quindi purtroppo mi devono sopportare. Capito qual è il tema?".

Secondo quanto si è appreso sul momento, il senatore e presidente della Lazio, 68 anni, avrebbe accusato un malore mentre era al Senato ed è stato subito trasportato in ospedale dove è stato sottoposto a una serie di accertamenti medici. Più tardi poi è arrivata la nota dello staff del numero uno biancoceleste: "In merito alle notizie circolate nel pomeriggio, si precisa che il senatore Claudio Lotito si è sottoposto a un ricovero per accertamenti di controllo presso il Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma. Le condizioni di salute sono buone e non si è trattato di alcun malore. Con la consueta ironia, lo stesso senatore ha voluto sdrammatizzare al telefono con alcuni giornalisti: ''Nessun malore. Chi mi manda maledizioni dovrà sopportarmi ancora a lungo''. "Il senatore ringrazia il personale medico per la professionalità e l'attenzione ricevuta, e rassicura tutti coloro che in queste ore hanno manifestato affetto e vicinanza" .

A breve potrebbe essere diramato un comunicato dal club biancoceleste. Lotito dovrebbe trascorrere la notte sotto osservazione. Intanto si apprende da fonti ospedaliere che è "in buone condizioni cliniche".