Sondrio, testa di maiale al Centro islamico e la frase minacciosa: “Non siete più i bene accetti”

Cresce la tensione in molte città italiane. Dopo la battaglia ancora in corso a Brescia, dove i residenti stanno opponendo una netta resistenza contro l’apertura di una nuova moschea, a Morbegno, in provincia di Sondrio, ci sono stati violenti attacchi contro un Centro islamico. Fenomeni, questi, che provano quanto la popolazione sia ormai giunta all’esasperazione.

Il caso di Morbegno, sul quale stanno indagando i carabinieri, viene giudicato dai più come molto inquietante.

Stando a quanto riferito dai quotidiani locali, nel corso della mattinata di ieri – domenica 1 novembre – di fronte al Centro islamico di pace di Morbegno è stato rinvenuto un lenzuolo bianco con scritto: “Non siete più i bene accetti”. Non solo. Insieme al messaggio si trovava anche una testa di maiale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Morbegno, a cui si sono poi aggiunti i colleghi del Comando provinciale di Sondrio. I militari si sono occupati di effettuare il sopralluogo e i rilievi, nella speranza di recuperare più elementi possibili per risalire al responsabile o ai responsabili. La procura della Repubblica ha già avviato le indagini.

Non si indaga, però, soltanto su questo episodio.

Il giorno precedente, a Talamona, a pochi chilometri di distanza da Morbegno, sono state lasciate delle scritte antisemite. Le scritte sono state rinvenute lungo via Roma.

Al momento non sappiamo se i due episodi siano o meno correlati, anche se gli inquirenti sembrano più propensi ad escludere questa possibilità. Le indagini, in ogni caso, vanno avanti su entrambi i fronti e la speranza è quella di identificare gli autori.

Preoccupa il clima che si respira. Chiaro segnale di un progetto di integrazione miseramente fallito.