"Sono Manuel...". Il macabro video fake sulla vittima di Casal Palocco

Continua a far discutere l'incidente di Casal Palocco in cui ha perso la vita il piccolo Manuel Proietti, un bambino di 5 anni che si trovava in macchina con sua madre quando il Suv Lamborghini guidato da Matteo Di Pietro, componente del collettivo di youtuber TheBorderline, li ha colpiti. Stavolta, a sollevare la polemica è una serie di video pubblicati sui social in cui, con l'intelligenza artificiale, si è scelto di far rivivere proprio la piccola vittima dello schianto.

Tutte le clip sono state condivise su Tiktok e in ognuna si ricostruisce la dinamica dell'incidente che ha portato alla morte del bambino. Per qualcuno non è altro che una macabra ricerca di like sulla pelle di un bambino di 5 anni che ha perso la vita in macchina con sua madre e sua sorella ma non manca nemmeno chi cerca di ironizzare sulla tragedia. " Ho vissuto l’orrore accanto a mia madre e alla mia adorata sorellina ", dice la ricostruzione virtuale di Manuel Proietti, che nei diversi video assume sembianze sempre differenti. Non è ancora ben chiaro chi ci sia dietro questi video, si sa solo che si tratta di un collettivo di gamer di cui non si conosce l'identità.

" La mia vita è distrutta e questo a causa di una sfida folle. Questi YouTubers cercavano fama e followers cercando di far ridere gli spettatori ", dice quello che dovrebbe essere Manuel in un altro video. La voce che si sente e che viene riprodotta nei video è stata evidentemente realizzata con un sintetizzatore vocale, come dimostrano i tanti errori ma chi ha realizzato le clip non voleva fare un lavoro preciso su questo lato. Sembra più che si sia cercato di far passare il messaggio, senza troppa cura al dettaglio: " Non ho avuto tempo di capire cosa stava accadendo. Il dolore è stato immediato. I medici hanno tentato disperatamente di salvare la mia vita, ma alla fine sono morto al Grassi di Ostia ".