Tragedia di Casal Palocco: la verità sull'incidente mortale in un video

C'è un video che potrebbe segnare una svolta decisiva nelle indagini relative all'incidente di Casal Palocco, costato la vita al piccolo Manuel Proietti. Secondo quanto apprende il Corriere.it da fonti vicine all'inchiesta, il filmato mostrerebbe i dettagli del terribile schianto inquadrando il momento esatto in cui la Lamborghini guidata da Matteo Di Pietro, lo youtuber ventenne indagato con l'ipotesi di omicidio stradale, ha impattato contro la Smart di Elena Uccello, la mamma del bimbo di soli 5 anni.

Il video

Il filmato è stato estrapolato da un telecamera del Comune piazzata su un palo e distante appena qualche metro dalla rotatoria di via dei Pescatori, dove è avvenuto l'incidente. Le immagini, a quanto pare dai contorni ben definiti, mostrerebbero tutti i dettagli dell'impatto tra la supercar e la vettura su cui viaggiavano Manuel, la mamma e la sorellina. Nello specifico, l'occhio elettronico avrebbe inquadrato la parte posteriore del bolide poco mentre si immette in via Macchia Saponara fino al tragico schianto.

L'auto nera

Nel video si nota - rivela chi indaga al Corriere - anche la presenza di un'auto nera, sempre in via Macchia Saponara, posta tra Lamborghini e la Smart. Seppur per una frazione infinitesimale di secondo, potrebbe aver rallentato la frenata assistita della supercar. Un dettaglio che, è bene precisare, non avrebbe cambiato il drammatico epilogo dell'incidente. A quanto emerso dalle indagini, la vettura della youtuber potrebbe aver toccato i 124 chilometri orari. Resta però da capire se la macchina nera possa aver oscurato la visuale dei due guidatori.

Gli accertamenti sulla velocità

Sulla dinamica del drammatico incidente restano ancora molti punti da chiarire. Per questo motivo, la procura ha deciso di nominare un consulente di comprovata esperienza e professionalità, l'ingegner Lucio Pinchera. L'esperto dovrà stabilire a che velocità procedevano le vetture e quale delle due avesse la precedenza. Decisive saranno anche le perizie dei consulenti di parte. La mamma del piccolo Manuel ha nominato l'ingegner Mario Scipione, i genitori di Matteo Di Pietro hanno deciso di affidarsi al super perito Francesco Di Gennaro.