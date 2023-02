Spara e uccide il gatto del ministro a San Marino: il ciclista nella bufera

La vicenda risale allo scorso 21 giugno, ma è stata resa nota solo ora. Protagonista – in negativo – il ciclista professionista Antonio Tiberi. Come riportato dal Corriere della Sera, il 21enne è stato condannato a San Marino a pagare una multa da 4 mila euro per aver ucciso un gatto. Non un felino qualunque, bensì quello adottato dal ministro Federico Pedini, titolare del Turismo e delle Poste. Secondo quanto ricostruito dalle autorità, lo sportivo ha sparato al gatto con una carabina ad aria compressa dalla finestra del suo appartamento. Bronzo agli Europei del 2018 e oro nella cronometro Juniores ai Mondiali del 2019, Tiberi ora rischia la revoca della residenza.

Il ciclista Tiberi nella bufera

Tiberi è stato interrogato a novembre 2022 e aveva ammesso il fatto, ribadendo di non avere avuto alcuna intenzione di uccidere il gatto. Il suo obiettivo – ha raccontato – era quello di misurare la capacità di tiro, convinto che la carabina ad aria compressa non fosse un’arma letale. Il ministro Pedini ha invocato la revoca della residenza per la crudeltà commessa: "Il gatto non dava fastidio a nessuno era con noi da tanto tempo. Mia figlia Lucia, tre anni, lo adorava. Non si può ammazzare un animale domestico e cavarsela con 4.000 euro di multa. Ho apprezzato che il ragazzo abbia ammesso il fatto, detto questo non abbiamo bisogno di dare la residenza a queste persone".

Il team Trek-Segafredo ha annunciato la sospensione di Tiberi per 20 giorni, senza stipendio. Il gesto commesso dal 21enne "è una chiara violazione del codice di condotta del team”, si legge in una nota. Il giovane non prenderà parte ai prossimi impegni sportivi, ovvero Trofeo Laigueglia, Tirreno-Adriatico e Milano-Torino. Inoltre, lo stipendio sospeso verrà girato a un’associazione dedicata alla tutela degli animali.

Le scuse del ciclista