Spari, auto in fiamme e chiodi: due assalti a portavalori sulla Milano-Torino e in Sardegna

Rocambolesco tentativo di rapina lungo l'autostrada A4 tra Milano e Torino. Prima delle 6 di questa mattina, una banda di rapinatori ha intraversato un mezzo pesante per bloccare il passaggio di un furgone portavalori. Il tutto si è verificato nel territorio di Novara, all'altezza del ponte sul fiume Ticino che separa la regione Lombardia dal Piemonte. Il tir è stato posizionato lungo tutta la carreggiata e solo la prontezza di riflessi del conducente del portavalori ha impedito che l'azione criminale andasse a segno.

Secondo le ricostruzioni, infatti, l'autista è riuscito a evitare il blocco trovando una via di fuga e impedendo che il mezzo venisse fermato. Uscito dal casello di Novara nord, il conducente a quel punto è riuscito a dare l'allarme. Alcuni testimoni riferiscono che i rapinatori hanno anche sparato alcuni colpi per spingere l'autista a fermare la marcia del veicolo ma, fortunatamente, nessuno di questi è andato a segno. Una volta compreso che il colpo non sarebbe andato a segno, i banditi sono scappati, coprendosi la fuga con i chiodi sull'asfalto. Al momento si registrano lunghe code per i rilievi della polizia e per la necessaria bonifica, intanto è partita la caccia all'uomo per cercare i responsabili del tentato assalto.

L'assalto, invece, è riuscito questa mattina in Sardegna. In Ogliastra, sul versante orientale dell'isola, questa mattina è stato assaltato un furgone portavalori che stava percorrendo la Statale 125. L'assalto è avvenuto al bivio per Tertenia, con il metodo ben rodato dalle bande di questo tipo che da decenni operano nell'isola: sono state alle fiamme alcune macchine e quando il mezzo si è trovato la strada bloccata, è stato rapinato. Anche in questo caso sono stati esplosi dei colpi di arma da fuoco che, fortunatamente, non hanno causato feriti. Non è chiaro cosa trasportasse il furgone e quale valore avesse il suo contenuto. I banditi sono in fuga e sulle loro tracce ci sono i carabinieri della compagnia di Jerzu, con anche un elicottero per setacciare la zona. Questa parte di isola è nota per il suo territorio particolarmente impervio, con innumerevoli nascondigli e vie di fuga già usate in passato per altre azioni delittuose. I banditi sono fuggiti in direzione sud ed è caccia all'uomo.