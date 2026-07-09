Spie russe ed ex 007 italiani, Roma espelle due addetti militari dell'ambasciata. Furia di Mosca: “Risponderemo"

L’Italia caccia due addetti militari dell’ambasciata russa a Roma. La decisione arriva dopo l’inchiesta della Procura della Capitale su una presunta rete di spionaggio che, secondo gli investigatori, avrebbe messo nel mirino informazioni riservatissime su intelligence, Difesa e armamenti prodotti nel nostro Paese.

A rendere pubblica la misura è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Il governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari dall’Ambasciata della Federazione Russa in Italia, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell’inchiesta della Procura di Roma”, ha scritto su X. Il Segretario generale della Farnesina ha informato l’ambasciatore russo che Ivan Petrovich Gorbachev e Mikhail Vasilyevich Astakhov dovranno lasciare Roma entro tre giorni. “Mosca continua a utilizzare le sue armi ibride per attaccare l’Occidente e l’Italia. Una grave e inaccettabile ingerenza per le istituzioni italiane e per la sicurezza nazionale”, ha aggiunto Tajani. La reazione del Cremlino non s'è fatta attendere. Come confermato dal ministero degli Esteri di Mosca, la Russia "risponderà" all'espulsione dei due addetti militari della sua ambasciata.

Il provvedimento diplomatico chiude, almeno sul versante politico, una vicenda che da mesi era sotto la lente dell’intelligence italiana e dei carabinieri del Ros. Una storia di guerra ibrida combattuta lontano dal fronte, tra panchine, bar, parchi pubblici, telefoni nascosti e biglietti arrotolati come vecchi pizzini. È lì, secondo l’accusa, che viaggiavano segreti di Stato. Informazioni riservate che sarebbero state consegnate agli 007 russi dietro la copertura diplomatica, in cambio di buste con quattromila euro in contanti: il prezzo concordato, stando agli atti, per ogni singola notizia.

Il sistema sarebbe stato scoperto poco più di un anno fa, dopo una segnalazione dell’Aisi. Da lì è partita l’attività di controspionaggio, poi confluita nelle indagini del Ros. Il risultato è l’arresto domiciliare di due ex dipendenti dei servizi segreti interni, entrambi in pensione da almeno dodici anni. Le accuse, a vario titolo, sono pesanti: spionaggio, accesso abusivo a sistemi informatici, procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, spionaggio politico o militare, rivelazione di segreti di Stato e rivelazione di notizie di cui fosse vietata la divulgazione.

Al centro dell’inchiesta c’è Gavino Raoul Piras, 59 anni, sardo, ex appartenente al comparto intelligence italiano e già sottufficiale dell’Arma. Secondo gli investigatori, sarebbe stato lui ad avere i contatti esclusivi con il presunto agente russo coperto da immunità diplomatica. I video raccolti durante le indagini documenterebbero incontri, scambi di biglietti, passaggi di cellulari nascosti in un microonde e persino schede di memoria digitale occultate nella crepa di un muro in strada.

L’altro ex 007 finito ai domiciliari è Vincenzo Di Pasquale, 59 anni, originario di Matera, anche lui ex Aisi e in pensione. Nell’inchiesta risultano indagate altre cinque persone: Davide Piantanida, 46 anni, foggiano; Gianluca Nardella, 47 anni, anche lui foggiano; Giuseppe Tempesta, 55 anni, barese; Sergio Romeo, 57 anni, messinese; Antonio Guerra, 69 anni, barese. Quattro di loro, fino a ieri, sarebbero stati ancora in servizio.

Le perquisizioni hanno portato anche al sequestro di denaro contante: ventimila euro trovati nella disponibilità di uno degli indagati.

Un dettaglio che gli investigatori leggono dentro il presunto meccanismo di pagamento delle informazioni. Buste, consegne, appuntamenti riservati. Un copione da spionaggio tradizionale, ma innestato su dossier modernissimi: cybersicurezza, Difesa, apparati, programmi e armamenti.