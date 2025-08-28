Spoleto, trova la casa svaligiata dai ladri e muore per lo choc

Torna a casa da una semplice passeggiata serale con la moglie, trova la casa svaligiata dai ladri e il dolore è troppo forte. Il cuore non regge e l'uomo si accascia a terra. È morto così, stroncato da un infarto, Giuseppe Capaldini, 68 anni. La tragedia si è consumata a Spoleto martedì sera in via Norcia, nella zona di Passo Parenzi. L’uomo, subito dopo cena è uscito insieme alla moglie per fare due passi. Al momento del rientro, intorno alle 23, l’amara sorpresa. L’abitazione, che si trova all’angolo con via Cascia, nel grappolo di abitazioni che separano via Marconi dall’area di Piazza d’Armi, era completamente a soqquadro. Visitata dai ladri, che avevano messo sotto sopra anche il garage.

Da qui la reazione. La scoperta ha scatenato in Capaldini un forte choc emotivo che gli è stato fatale: poco dopo ha accusato un malore, accasciandosi davanti alla moglie. La moglie ha dato l'allarme e sul posto è arrivata l'ambulanza del 118, con i sanitari che hanno cercato in ogni modo di rianimarlo. I tentativi di rianimazione si sono rivelati vani. Non c'è stato nulla da fare: l'uomo è morto sul colpo. Intanto, a stretto giro, molti vicini di casa sono arrivati sul luogo della tragedia per confortare, per quanto possibili, la moglie.

Le forze dell’ordine hanno subito avviato le indagini: al momento sembra che quella di Capaldini sia stata l’unica abitazione presa di mira in quella zona nella serata.

Gli inquirenti ipotizzano che i malviventi abbiano seguito i movimenti della coppia per agire subito dopo cena, quando la zona è ancora animata e i rumori più facilmente coperti. L'uomo, oltre alla moglie, lascia due figlie e una nipote. Sull'accaduto sono in corso indagini. I funerali si terranno oggi, alle 16, al Sacro Cuore.