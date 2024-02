Spray al peperoncino contro la troupe di Striscia, così sono fuggite le borseggiatrici

Continuano le operazioni di inchiesta di Striscia la notizia contro le borseggiatrici rom nel nostro Paese. A Roma e Milano continuano, instancabili, i borseggi nelle metropolitane, che prendono di mira i turisti e i residenti, indiscriminatamente, a qualunque ora del giorno e della notte. Approfittando dell'affollamento dei vagoni e delle stazioni, le donne riescono ad agire quasi indisturbate per derubare i malcapitati. L'elemento di gravità di questi furti è che tutti sanno, chiunque è a conoscenza di quanto accade nelle metropolitane del nostro Paese, soprattutto a Milano e Roma ma, purtroppo, non si hanno al momento abbastanza strumenti per contrastare il fenomeno.

Gli inviati di Striscia la notizia, ormai da anni, denunciano quanto accade, filmano i borseggi e i furti, disturbano l'operato delle borseggiatrici che, oramai, sono diventate anche sfrontate al punto da non curarsi più delle telecamere e dei giornalisti che, com'è accaduto questo pomeriggio attorno alle 19.30 alla troupe del telegiornale satirico di Canale5, avvengono brutalmente aggrediti. Tutto è iniziato quando la "spedizione" di Striscia la notizia nella stazione "Spagna" della metro "A" di Roma ha individuato un gruppo di borseggiatrici pronte all'azione. Questa è una delle zone maggiormente battute dalle malviventi, essendo una delle stazioni della metropolitana maggiormente frequentate di Roma, insieme a tutte le altre del centro, dai turisti, facili e ricchi prede per le loro malefatte.

Colte sul fatto dalla troupe di Striscia la notizia, le borseggiatrici si sono guadagnate una via di fuga spruzzando addosso all'inviato e agli operatori lo spray urticante al peperoncino, una vera e propria arma. Così facendo, sono riuscite a liberarsi delle telecamere e a disperdersi nella folla, confondendosi nella marea umana che a qualunque ora, ma soprattutto nel tardo pomeriggio, affolla la stazione di piazza di Spagna. La troupe ha chiamato i soccorsi e chiesto l'intervento delle forze dell'ordine, che non sono riusciti al momento a individuarle. Quella dei borseggi è una piaga che rende le città italiane ancora più insicure di quello che già sono, diventando un biglietto da visita negativo per il turismo italiano. La fama delle stazioni insicure in Italia ha valicato i confini nazionali e sono numerosi gli alert che circolano nelle community.