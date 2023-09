Il "giallo" dei gatti scomparsi e l'ombra del "serial killer". L'appello di Nima Benati: "Offro 5mila euro"

C'è l'ombra di un serial killer di gatti sull'appennino bolognese nella zona tra Vado, una frazione di Monzuno, e della Gardelletta, vicino a Marzabotto. Al momento sono 30 quelli scomparsi misteriosamente, troppi per essere vittime di incidenti casuali o per essere scappati come spesso succede con i felini. Di questi non è stato ritrovato nulla, cosa che fa pensare che dietro queste scomparse ci sia una volontà di farli sparire.

Bartolo, il gatto di Nima Benati

Tra questi felini, a sparire è stato anche Bartolo un persiano chinchilla silver shaded di Nima Benati, fotografa bolognese autrice di molte copertine di Vogue e Vanity Fair e di molte prestigiose campagne pubblicitarie per i marchi più noti della moda. Dal 9 agosto di lui nessuna traccia. Un gatto adorabile come tutti i felini, dal pelo bianco, di taglia media e del peso di 5 chili, che potrebbe essere il fratello di un altro felino fashion, Choupette, la gatta dello stilista Karl Lagerfeld.

Nessuna traccia

È scomparso insieme a molti altri gatti della zona, mentre la fotografa era in vacanza in Costa Rica, e lui con la famiglia sull'appennino a Monghidoro. Subito l'appello di Nima, inserita nella lista di Forbes dei 30 under 30, che ha chiesto aiuto ai suoi 800mila follower per ritrovare il suo amato cucciolo. “ Bartolo è sparito, i miei dicono che hanno cercato in tutto il paese, non è morto. Lo conoscevano tutti qui, si faceva accarezzare da tutti. Forse un turista l’ha preso perché ha pensato che fosse scappato. È riconoscibile: è un gatto bianco, con il pelo liscissimo e gli occhi color giada — spiega disperata — Aiutatemi vi prego. Bartolo è stato preso da qualcuno al 100%. Aiutatemi perché è come se fosse mio figlio, l’unica costante della mia vita “.

La ricompensa

La fotografa ha anche deciso di offrire una ricompensa di 5000 euro per chiunque le riportasse Bartolo specificando di non voler fare domande in merito, pur di riaverlo sano e salvo. L'appello mediatico è partito e molte celebrità come Aurora Ramazzotti e Paola Turani, lo hanno ripostato sui loro profili social per dargli maggior risonanza. Tante le segnalazioni arrivate sulla casella mail messa a disposizione (nimabenati@gmail.com), arrivate anche dall'Olanda da parte di chi è certo di aver visto il suo gatto.

" Stiamo valutando tutte le informazioni che ci arrivano — racconta Nima — dopo aver setacciato l’Appennino in lungo e in largo, affiggendo manifesti ovunque. Non abbiamo ancora trovato una pista credibile. Mio padre è un esperto trekker — continua — ha battuto ogni sentiero, ogni fosso, ha cercato ovunque nei boschi per accertarsi che Bartolo non fosse stato attaccato dai lupi. Niente di niente. Quindi, data la socievolezza del nostro gatto, pensiamo sempre di più che qualcuno l’abbia preso, per questo abbiamo anche arruolato anche un Pet Detective ".

Il pensiero dei tanti amanti dei gatti, va sia a lei, ma anche agli altri mici scomparsi, il cui numero aumenta giorno dopo giorno, che in quella zona vicino a Bologna sembrano essere stati inghiottiti nel nulla. Il ritorvamento di Bartolo o di uno degli altri gatti, potrebbe aiutare a far luce su queste misteriose sparizioni, e a capire chi e per quale motivo abbia interesse a farli sparire.