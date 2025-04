Avellino, strage del bus con 40 morti: 6 anni di carcere per l'ex ad di Aspi Castellucci

Ascolta ora 00:00 00:00

I giudici della quarta sezione penale della Cassazione nel processo per la strage sull'A16 Napoli-Canosa, hanno condannato definitivamente a 6 anni per omicidio colposo e disastro colposo nei confronti dell'ex ad di Aspi Giovanni Castellucci. L'incidente avvenne il 28 luglio 2013, con un pullman che precipitò dal viadotto dell'Acqualonga nel territorio di Monteforte Irpino, ad Avellino, provocando la morte di 40 persone.

I supremi giudici hanno fatto passare in giudicato anche le condanne a 9 anni per il proprietario del bus, Gennaro Lametta e quella a 4 anni per l'allora dipendente della motorizzazione civile di Napoli, Antonietta Ceriola. Diventano definitive anche le condanne per gli altri dirigenti e dipendenti del Tronco.

All'udienza dello scorso 1° aprile il sostituto procuratore generale della Cassazione, Sabrina Passafiume, aveva chiesto di rivalutare la condanna per omicidio colposo nei confronti di Giovanni Castellucci e l'assoluzione dall'accusa di disastro colposo ''perché il fatto non sussiste'' per l'ex ad di Aspi e anche per gli altri dirigenti della società e dipendenti del Tronco.

La pg di Cassazione in aula aveva evidenziato come il pullman avesse un certificato falso di revisione, che non veniva effettuata dal 2011 e che il mezzo era "privo dei requisiti minimi per circolare. Lametta ha posto in circolazione un mezzo in pessime condizioni mettendo a rischio le vite dei passeggeri''.

Nel settembre 2023 la seconda Corte di Appello di Napoli aveva condannato a sei anni, ribaltando la sentenza del tribunale di Avellino, l'ex amministratore delegato di Aspi Giovanni Castellucci, che in primo grado era stato assolto. Stessa pena anche per il direttore generale dell'epoca Riccardo Mollo e per i dipendenti di Aspi Massimo Giulio Fornaci e Marco Perna. In secondo grado era stata inoltre ridotta la pena a cinque anni per il dirigente di Aspi Nicola Spadavecchia e per il direttore di tronco di Aspi Paolo Berti.

Tre anni per Gianluca De Franceschi, dirigente di Aspi e per i due dipendenti Gianni Marrone e Bruno Gerardi.

In merito alle barriere del viadotto, ''c'è stata unaprotratta per numerosi anni, con il mancato controllo sui tira fondi'' aveva concluso il sostituto pg parlando di una ''colpevole inerzia da parte di chi doveva monitorare e controllare''.