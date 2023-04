"Stressati per i voti". Gli studenti occupano il liceo di Milano

Troppo stress per i voti e troppa pressione: queste le ragioni dietro l'occupazione del liceo Manzoni di Milano da parte del Collettivo Manzoni Antagonista. L'azione, arrivata dopo un sondaggio interno alla scuola, viene giustificata dal fatto che 6 studenti su 10 hanno dichiarato di avere crolli emotivi e crisi di pianto dovuti alla scuola. Il giudizio in base ai voti causerebbe troppo stress a questi liceali, che ora chiedono una scuola senza valutazione di merito, considerata arretrata e obsoleta. " Studiare dovrebbe essere sinonimo di crescita e scoperta di sé. Eppure, per tanti ragazzi e ragazze, lo studio più che fonte di arricchimento e passione, finisce per essere sinonimo di ansia, frustrazione e sofferenza e molti studenti subiscono il peso della competizione con i propri compagni e del giudizio attraverso il voto. Il nostro istituto, purtroppo, non è esente da questa situazione ", si legge nel manifesto del collettivo, che chiede anche che venga riconosciuto il valore degli interessi extra-scolastici da parte degli adulti.

Sulla graticola ci finiscono anche i docenti, accusati di avere "scarsa empatia" con i loro allievi. Questo viene considerato dal collettivo come " uno dei problemi maggiormente riscontrati nella nostra scuola e forse sarebbe ora di capire che l'eccessiva severità non è necessariamente funzionale all’apprendimento ". In queste righe sembra evidente il modello di scuola che i liceali vorrebbero ottenere: senza regole, senza valutazioni. " Assegnare un numero per valutare la performance degli studenti è un concetto arcaico, che non tiene conto dei fattori umani, delle aspirazioni e dei talenti personali di ogni studenti. Il voto si limita a certificare le conoscenze ma non le competenze ", si legge ancora nel manifesto.