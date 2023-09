"Aboliamo le Frecce". Lo sciacallaggio della sinistra sulla tragedia di Torino

L'incidente accaduto sabato pomeriggio all'aeroporto di Caselle fa parte di quella serie di eventi ai quali non si riesce a dare una risposta razionale. Uno degli aerei della pattuglia che, in fase di decollo, colpisce uno stormo di uccelli, la Freccia che precipita e l'auto che transitava di lì proprio nel momento sbagliato. Così è nata la tragedia che ha portato alla morte di una bambina di 5 anni, al ferimento grave del fratello di 12 e dei genitori. Una tragedia fatale, inspiegabile e carica di quel senso di incredulità e sgomento che si prova quando avvengono simili concatenazioni di eventi imprevedibili. Eppure, c'è chi riesce a parlare e lo fa per attaccare i corpi militari italiani e, di conseguenza, lo Stato e i suoi apparati.

Tomaso Montanari è tra questi. " Ora basta con Frecce tricolori e parate militari! Come si può accettare di perdere una vita così? Di una bambina, poi... Basta davvero. La tragedia insensata di oggi ci apra gli occhi: troviamo altri modi – più intelligenti, più costruttivi, più pacifici – per celebrare una Repubblica che ripudia la guerra, e che è fondata sul primato della persona umana ". Certo, c'è da chiedersi come le Frecce tricolori siano legate alla guerra e come tutto questo sia legato all'incidente di ieri, che si è verificato mentre l'aereo decollava e che sarebbe potuto accadere ovunque e comunque. Ma alla sinistra piacciono le strumentalizzazioni, le cavalcano non appena ne hanno la possibilità per questioni ideologiche e politiche.