"Ho un problema al motore". Si schianta una "Freccia". Muore una bimba di 5 anni

Sabato tragico a Torino: un velivolo della pattuglia delle Frecce Tricolori - un MB.339 - è precipitato nelle vicinanze dell'aeroporto di Caselle ed una vettura che stava transitando nelle vicinanze è stata colpita da un pezzo dell'aereo che nello schianto a terra si è trasformato in una palla di fuoco. A bordo della vettura una famiglia: una bambina è morta, colpita in pieno dalla lamiera incandescente, gravemente ferito il fratellino di 12 anni, che i soccorritori hanno fatto in tempo ad estrarre dall'auto, ricoverato in rianimazione all'ospedale Regina Margherita di Torino. I medici hanno riscontrato ustioni di secondo grado sul 15 per cento del suo corpo e le sue condizioni sarebbero critiche. Anche i genitori hanno riportato diverse ustioni su tutto il corpo ma non sarebbero in pericolo di vita. Sono stati ricoverati in ospedale per accertamenti e perché fortemente scossi per aver visto morire sotto i loro occhi la figlia. Il padre, sotto choc, ha solo detto di aver sentito un grosso rumore. Illeso il pilota dell'aereo precipitato, il maggiore Oscar Del Do', che è riuscito a lanciarsi con il paracadute. Pochi attimi prima dello schianto avrebbe comunicato che doveva sganciarsi dalla formazione perché aveva un problema al motore. La pattuglia aerea era appena partita per un sorvolo a bassa quota in programma a Vercelli nell'ambito della manifestazione organizzata a Collegno, alle porte di Torino, per celebrare il centenario dell'Aeronautica Militare. Tutti gli appuntamenti dell'Airshow di oggi sono stati annullati in segno di cordoglio.

Secondo una prima ricostruzione, il velivolo avrebbe impattato con uno stormo d'uccelli e forse un animale è penetrato nel motore mandandolo in blocco. Un fenomeno noto come bird strike. In merito allo schianto, però l'Aeronautica Militare in una nota ha comunicato che «non è possibile per ora confermare le cause». La formazione era appena decollata quando per motivi ancora da accertare il velivolo Pony 4 ha perso quota ed è precipitato al suolo. Il pilota, a quanto sembra, sarebbe riuscito a evitare di finire sul centro abitato di San Francesco al Campo, restando all'interno della recinzione dello scalo. Una manovra da manuale, che non ha però evitato la tragedia, anche se il bilancio avrebbe potuto essere ancora più tragico. Molti gli spettatori testimoni del drammatico incidente, la maggior parte ha ripreso l'incidente con il telefonino e nelle immagini si vede il velivolo, che si era appena allontanato dal resto della pattuglia, perdere quota e precipitare. Chiaramente si nota anche il pilota che si lancia con il paracadute. Questi filmati saranno utili alla Procura di Ivrea che hanno già aperto un fascicolo.

«Sono sconvolta, è una tragedia che mi addolora e mi lascia senza parole. Anche a nome del governo esprimo vicinanza e cordoglio alla famiglia della bimba deceduta e gli auguri di pronta guarigione ai suoi genitori e al fratello rimasti feriti» il commento del premier Giorgia Meloni. «Una notizia che ci lascia attoniti» ha aggiunto il ministro della Difesa Guido Crosetto.