Dopo quattro anni di processo e la sentenza in Corte d’Assise di Perugia che lo condanna all’ergastolo, il nigeriano Innocent Oseghale, che nel 2018 a Macerata uccise la 18enne romana Pamela Mastropietro, potrebbe avere una riduzione della pena. La Cassazione ha rilevato alcune contraddizioni sul fatto che l’imputato avrebbe anche abusato sessualmente della vittima e questo particolare ha fatto sì che la Corte d’Assise dovrà riesaminare gli atti. In primo grado, Oseghale ebbe l’ergastolo con le seguenti accuse: omicidio, violenza sessuale, occultamento e vilipendio di cadavere. La sentenza fu confermata in appello, ma poi è arrivata l’annotazione della Suprema Corte.

I fatti

Il nigeriano, nel gennaio del 2018, fu arrestato dopo poche ore dal ritrovamento dei resti di Pamela. La ragazza fu fatta a pezzi e lavata con la candeggina prima di essere abbandonata in due trolley. Per la Corte d’Assise non c’erano dubbi che l’uomo, prima di commettere l’omicidio, avesse violentato la 18enne, ma ora bisogna risentire i testimoni chiave’ ovvero le due persone che ebbero rapporti sessuali con Pamela dopo la fuga dalla comunità di Corridonia che l’ospitava. La ragazza, oltre a essere tossicodipendente, soffriva di un disturbo della personalità e, quindi, non era completamente lucida dopo l’allontanamento dall’istituto dove era ricoverata.

Il possibile sconto di pena