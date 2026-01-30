SuperEnalotto, due vincite da 89mila euro e Jackpot a 113,2 milioni

Continua ad aumentare del Jackpot di SuperEnalotto he arriva a 113,2 milioni di euro perché il “6” continua a nascondersi e fa sognare una maxi vincita in palio per il concorso di questa sera venerdì 30 gennaio 2026.
Intanto la fortuna continua a girare regalando due vincite da 89.599,47 euro realizzate centrando 1 punto 5 nell'estrazione di SuperEnalotto del concorso n. 17 di giovedì 29.
Le giocate vincenti sono state realizzate a Viterbo presso il punto di vendita Sisal Bellisario Pasquale situato in Via Dell’Industria, 17 e a Cautano (Benevento) presso il punto di vendita Sisal Bar Italia situato in Viale Della Vittoria, 18.
La combinazione vincente è stata: 29 – 30 – 34 – 56 – 66 – 80 – J 88– SS 11. Il concorso SuperEnalotto SuperStar di giovedì 29 gennaio ha assegnato 358.195 vincite.