SuperEnalotto e Win for Life premiano 4 giocatori

Continua la “caccia” al 6 da sogno con il Jackpot del SuperEnalotto che arriva a 109,1 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera giovedì 22 gennaio 2026. Intanto a far festa sono tre giocatori che hanno centrato 1 punto 5 da 60.407,30 euro. Le giocate vincenti sono state realizzate a Torino presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria situato in Via San Massimo, 1 C; a Latisana (Udine) presso il punto di vendita Sisal Il Papiro situato in Piazza Garibaldi, 10; a Roma presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria Funari situato in Via Tripoli, 141.
Combinazione vincente: 8 – 13 – 25 – 60 – 72 – 74 – J 78– SS 34. Il concorso SuperEnalotto SuperStar di martedì 20 gennaio ha assegnato 420.254 vincite.
WIN FOR LIFE, RENDITA VINTA ONLINE
Realizzata anche una vincita Win for Life con punti 10/0 da 17.871,55 euro durante il concorso N° 330 delle ore 13.00 di martedì 20 gennaio, la giocata fortunata - di 2 euro - è stata realizzata online su Sisal.it.
Win For Life, con tutte le sue modalità di gioco, fino a oggi ha distribuito 478 rendite. Regolamento su completo su https://www.winforlife.it