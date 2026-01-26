Leggi il settimanale
SuperEnalotto, il Jackpot in palio supera 111 milioni

Continua la caccia al "6" mentre un fortunato ha centrato 1 punto 5 da oltre 205.000 euro con una giocata vincente realizzata a Gonars (Udine)

Vola a 111,6 milioni di euro il Jackpot del Superenalotto in palio per il concorso di domani sera martedì 27 gennaio 2026 che continua ad accendere la caccia al "6", ma il popolare gioco non delude perché la fortuna continua a girare.

Nell’estrazione del concorso n. 15 di sabato 24 gennaio, infatti, una persona ha festeggiato perché ha centrato 1 punto 5 da 205.068,50 euro. La giocata vincente è stata realizzata a Gonars (Udine) presso il punto di vendita Sisal Tabacchi situato in Piazza San Rocco, 14.

Combinazione vincente: 22 – 37 – 55 – 61 – 68 – 71 – J 21– SS 18.
Il concorso SuperEnalotto SuperStar di sabato 24 gennaio ha assegnato 419.095 vincite.
Tutte le informazioni e le modalità di riscossione delle vincite sul sito ufficiale https://www.superenalotto.it/

