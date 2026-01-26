SuperEnalotto, il Jackpot in palio supera 111 milioni

Vola a 111,6 milioni di euro il Jackpot del Superenalotto in palio per il concorso di domani sera martedì 27 gennaio 2026 che continua ad accendere la caccia al "6", ma il popolare gioco non delude perché la fortuna continua a girare.

Nell’estrazione del concorso n. 15 di sabato 24 gennaio, infatti, una persona ha festeggiato perché ha centrato 1 punto 5 da 205.068,50 euro. La giocata vincente è stata realizzata a Gonars (Udine) presso il punto di vendita Sisal Tabacchi situato in Piazza San Rocco, 14.