SuperEnalotto: il Jackpot vola a 64,8 milioni, vinti oltre 52mila euro in Sardegna

Continua a nascondersi il "6" perché lo ha fatto anche nell’estrazione di SuperEnalotto del concorso n. 29 di giovedì 22 febbraio, e continua a salire il Jackpot che arriva a 64,8 milioni di euro che sono in palio per il concorso di stasera, venerdì 23 febbraio 2024.



È festa però per un fortunato che ha centrato 1 punto 4SS e 1 punto 4 da 52.320,02 euro complessivi. La giocata vincente è stata realizzata a Dolianova, nel Sud Sardegna, presso il punto di vendita Sisal Tabacchi di Arca Franca Angela situato in Viale dei Pisano, 8. La combinazione vincente è stata 29, 30, 43, 44, 75, 87, J 1, SS 85.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di giovedì 22 febbraio ha assegnato ben 321.298 vincite e ricordiamo, l’ultimo “6” da 85,1 milioni di euro è stato centrato a Rovigo il 16 novembre 2023 con una schedina da 3 euro.