Tenta di rapire un bimbo di 5 anni: terzo caso in pochi giorni

Choc a Firenze, dove, grazie alla sua prontezza, una mamma è riuscita a impedire che uno sconosciuto rapisse il suo bambino di 5 anni: una notizia che scuote non solo il capoluogo toscano, dal momento che nei giorni scorsi sono stati segnalati almeno altri due episodi simili.

Stando a quanto denunciato dalla donna agli inquirenti, tuttora impegnati nelle indagini per risalire all'identità del responsabile, i fatti si sono verificati nel pomeriggio di lunedì 16 febbraio alla pista di pattinaggio di Scandicci, comune della città metropolitana di Firenze. A un certo punto uno sconosciuto, descritto come straniero dalla denunciante alle forze dell'ordine, si sarebbe avvicinato al piccolo e avrebbe cercato di portarlo via.

La reazione della donna, che si è immediatamente resa conto di cosa stesse accadendo dinanzi ai suoi occhi, è stata fulminea, e presumibilmente determinante a spingere l'uomo a desistere. Afferrato il suo bambino, la madre lo ha protetto, impedendo di fatto al responsabile di raggiungere il suo scopo: a questo punto tra i due sarebbe nata un'accesa discussione e una breve colluttazione. Le grida di aiuto lanciate dalla signora hanno attirato l'attenzione di altri avventori della pista di pattinaggio e di alcuni passanti, convincendo lo straniero a lasciare la presa e a darsela a gambe prima dell'arrivo sul posto delle forze dell'ordine.

Informati dell'accaduto, i carabinieri si sono messi subito all'opera per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e raccogliere preziose informazioni al fine di identificare il responsabile: la speranza è che la telecamere installate nei pressi della zona in cui è avvenuto il tentativo di rapimento possano aver immortalato l'uomo, ma al momento gli inquirenti non hanno rilasciato alcuna dichiarazione.

A rendere ancora più inquietante l'episodio di Scandicci è il fatto che si tratta del terzo episodio in pochi giorni, dopo i fatti avvenuti a Caivano e a Bergamo .

Nel primo caso, è stato un uomo di 45 anni di nazionalità ghanese a cercare di portare via un bimbo di 5 anni all'esterno del Supermercato MD sito in via Atellana a Napoli (martedì 17 febbraio 2026). Nel secondo, invece, un romeno ha tentato di rapire una bambina di 18 mesi all'uscita di un supermercato in via Corridoni, provocando, tra l'altro, una frattura del femore alla piccola.