Termoli, incendio sulla piattaforma petrolifera Rospo Mare: cos'è successo

Frame video Termoli Online (Youtube)

Ascolta ora 00:00 00:00

Un incendio è divampato sulla piattaforma petrolifera Rospo Mare, situata a circa 20 chilometri al largo della costa tra Termoli e Vasto. L’allarme è stato lanciato dalla società Energean – che gestisce l'impianto – nel primo pomeriggio, poco dopo le 14. Le fiamme hanno portato all’evacuazione immediata di una dozzina di lavoratori presenti sull'impianto: secondo quanto riferito dalle autorità portuali, non risultano feriti.

Le fiamme sono accompagnate da una densa colonna di fumo visibile anche dalla costa. La Capitaneria di Porto di Termoli ha confermato il rogo, sul posto sono giunte motovedette e mezzi di soccorso in collaborazione con i Vigili del Fuoco dotati di attrezzature specifiche per interventi in mare. Così il comandante Panico: "Non ci sono rischi per la sicurezza delle persone, sarà necessario qualche ora per un bilancio più completo". Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso, con l’obiettivo di contenere i danni e garantire la messa in sicurezza dell’impianto. Energean ha dichiarato che sono in corso verifiche per quantificare l'entità del danno e comprendere le cause dell'incendio.

Operativa dal 1982, la piattaforma Rospo Mare è uno degli impianti offshore più importanti dell'Adriatico, con una produzione giornaliera di circa 2.500 barili di greggio.

Composto da tre strutture principali (RSMA, RSMB, RSMC) collegate tra di loro da condotte sottomarine, l’impianto ha storicamente rispettato rigorosi standard di sicurezza – come testimoniato dai regolari controlli rigorosi – pur essendo stato oggetto di episodi critici, come uno sversamento di petrolio nel 2013, prontamente gestito per evitare danni ambientali.