Terremoto Campi Flegrei, disagi sulla rete ferroviaria

Inevitabilmente la forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 registrata ai Campi Flegrei all'1.25 di oggi, giovedì 13 marzo, sta avendo ripercussioni anche sulla circolazione dei treni dell’Alta Velocità, Intercity e Regionali. I convogli, infatti, hanno registrato ritardi anche di circa un’ora e mezza a causa delle normali verifiche tecniche necessarie a seguito dell’evento sismico.

Fanno eccezione i seguenti convogli con un tempo di viaggio superiore:

-IC 510 Salerno (6:39)-Torino Porta Nuova (17:40);

-ICN 795 Torino Porta Nuova (15:20)-Reggio Calabria Centrale (8:45) del 12 marzo;

-ICN 1963 Milano Centrale (20:10)-Siracusa (15:48) del 12 marzo;

-ICN 1959 Roma Termini (23:49)-Siracusa (12:29) del 12 marzo.

Problemi, accennavamo, anche per quanto riguarda i treni i Regionali. I convogli hanno, infatti, subito cancellazioni e limitazioni di percorso.

Il treno FR 9414 Salerno (7:13)-Venezia Santa Lucia (13:34) oggi ha avuto origine da Napoli Centrale alle ore 8:09. I passeggeri in partenza da Salerno possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia;

Il treno IC 582 Salerno (5:28)-Roma Termini (8:34) è stato cancellato;

Il treno ICN 1976 Siracusa (17:46)-Roma Termini (6:05) del 12 marzo viaggia con un maggior tempo di percorrenza superiore a 200 minuti. Per di più il convoglio è instradato sul percorso alternativo tra Salerno e Napoli, via Monte del Vesuvio, e termina la corsa a Napoli Centrale.

I passeggeri diretti a:

-Formia e Latina possono proseguire il viaggio da Napoli Centrale con il treno FR 9622 Napoli Centrale (8:25)-Milano Centrale (12:58) fino a Roma Termini. Qui possono trovare ulteriore proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia;

-Roma Termini possono proseguire il viaggio da Napoli Centrale con il treno FR 9622 Napoli Centrale (8:25)-Milano Centrale (12:58).

La circolazione nei Campi Flegrei

Risulta regolare la circolazione ferroviaria sulle linee della Cumana e della Circumflegrea, che collegano il centro di Napoli con i comuni di Pozzuoli, Quarto e Bacoli.

, l’azienda del trasporto pubblico della Regione Campania che gestisce le due linee, così come da procedura ha disposto tutti i controlli del caso prima di attivare la circolazione. Non sono state rilevate criticità. Per tale motivo alle ore 6.07 la circolazione su entrambe le linee flegree è stata ripristinata. Al momento risulta ancora sospesa la linea tra Villa Literno e Napoli Campi Flegrei.