Forte terremoto ai Campi Flegrei. Crolla un solaio, estratta viva una persona

Tremano ancora i Campi Flegrei. La scorsa notte, alle 01:25, si è verificata una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 . L’Ingv ha localizzato l'epicentro in mare, a pochi metri dalla riva di via Napoli, a Pozzuoli, a due chilometri di profondità.

Il terremoto è stato avvertito in modo netto dalla popolazione non solo a Pozzuoli ma anche in tutta la città di Napoli, a Bacoli, Quarto e Monte di Procida. Alla prima scossa ne sono seguite altre di magnitudo minore.

I Vigili del fuoco, la polizia municipale e gli uomini della Protezione civile sono entrati subito in azione, raccogliendo le segnalazioni di cittadini spaventati. Non poche persone hanno preferito trascorrere la notte fuori casa.

Calcinacci sono caduti a terra ed hanno danneggiato alcune auto a Bagnoli, quartiere dell'area occidentale di Napoli. Proprio a Bagnoli si registra l’unica persona ferita. Si tratta di una donna che ha riportato qualche escoriazione per il crollo di un controsoffitto ed è stata soccorsa dai Vigili del fuoco. Questi ultimi sono stati impegnati per tutta la notte per fare uscire di casa diversi cittadini rimasti bloccati ai piani più alti delle loro abitazioni, specie in via Carafa, dopo che in seguito alla scossa le porte d'ingesso erano rimaste bloccate.

I residenti ai piani bassi hanno abbandonato da soli le loro case uscendo dalle finestre. La zona continua è stata sorvolata dagli elicotteri delle forze dell'ordine.

Momenti di tensione si sono vissuti all'ex base Nato di Bagnoli, una delle aree che dovrebbe accogliere le persone in caso di emergenza, tra alcuni dei tanti cittadini intenzionati a trascorrere lì il resto della notte e le forze di polizia. Motivo della protesta la chiusura dei cancelli. Le forze dell'ordine hanno cercato di contenere la protesta ma nonostante tutto sono nati dei diverbi che, fortunatamente, non sono sfociati nel contatto fisico. La situazione si è poi normalizzata dopo che i cancelli sono stati aperti con la forza.

Come assicurano i sindaci dei Comuni interessati già da questa mattina partiranno le verifiche degli edifici. Le prime ad essere esaminate saranno le scuole. "A parte la caduta di calcinacci, nessuna criticità nel comune di Pozzuoli", è quanto ha riferito a Rainews 24 da Luigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli. Il primo cittadino ha annunciato che oggi le scuole nel Comune flegreo rimarranno in ogni caso chiuse per consentire le dovute verifiche negli edifici più a rischio. "In questo senso - ha spiegato - sto per emanare una ordinanza in modo da garantire sicurezza e tranquillità alla popolazione. La macchina dei soccorsi si è messa subito in moto, abbiamo chiesto alla Regione Campania di mandarci ulteriori volontari sul territorio, ma posso dire che la macchina è in campo e procede in maniera spedita". "Dall'Osservatorio Vesuviano - ha detto - mi hanno riferito di accelerazioni serie, mai registrate prima, a conferma della violenza della scossa di stanotte".

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, sta per firmare un'ordinanza con cui dispone la chiusura per oggi, 13 marzo, le scuole della decima Municipalità Bagnoli-Fuorigrotta.

Sempre a Rainews 24 il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha spiegato che "allo stato registriamo la presenza di tanti calcinacci ma solo tra qualche ora, dopo che avremo fatto tutte le verifiche, potremo avere un quadro completo della situazione. Posso dire che c'è stato il crollo di un controsoffitto e non di un solaio". Il prefetto ha annunciato sopralluoghi su tutta l'area interessata nelle prossime ore.

"In campo ci sono dieci squadre dei vigili del fuoco e le richieste che stiamo ricevendo sono per fare delle verifiche che contiamo di evadere nel giro di qualche ora". "Il sisma -

questa volta ha riguardato un'area più vicina a Napoli che a Pozzuoli".

ha concluso di Bari -