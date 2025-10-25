Terremoto in Irpinia di magnitudo 4.0: gente per strada. Sentito in tutta la Campania

Notizia in aggiornamento

Nuova scossa di terremoto in Irpinia. Un sisma di magnitudo 4.0 è stato registrato dall’Ingv alle 21.49 in provincia di Avellino. L'epicentro è stato registrato a un chilometro di distanza da Montefredane, nell’Avellinese, a una profondità di 14.1 chilometri. Il terremoto è stato avvertito in modo netto dalla popolazione anche nelle province di Napoli, Salerno e Benevento.

Diverse persone sono scese in strada nel centro di Avellino e in diversi comuni dell'Irpinia. Ai centralini dei Vigili del fuoco sono arrivate centinaia di telefonate di persone che chiedevano informazioni. Il capo della Protezione civile della Campania, Italo Giulivo, e il comandante dei Vigili del fuoco di Avellino, Mario Bellizzi, hanno sottolineato che al momento non si registrano danni particolari. Le verifiche sono tutt'ora in corso.

Nella giornata di ieri, venerdì 24 ottobre, un sisma di magnitudo 3,6 era stato localizzato nel comune di Grottolella, sempre

in provincia di Avellino, alle ore 14.40. L’evento tellurico era stato percepito non solo in Irpinia ma anche in molte aree delle altre province campane. In questa occasione non si erano registrati danni a persone e cose.