Da Don Abbondio alla Ferrari, le domande del test di Medicina e il calcolo del punteggio

Si sono da poco conclusi i test di Medicina che ha visto coinvolti circa 71mila studenti che ambiscono a occupare uno dei 20mila posti a disposizione per entrare nelle Facoltà di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria. In attesa di conoscere per ognuno di loro l'esito della prova (il prossimo 6 giugno), sono già venute a galla alcune delle 60 domande (clicca qui per leggere tutti i quesiti) per le quali i candidati hanno avuto 100 minuti di tempo e cinque possibili opzioni per ognuna di essa.

Le domande del test

Dal documento reso pubblico dal Corriere, come capitato anche nelle scorse annate, sembra che gli aspiranti medici si siano trovati di fronte alcune domande che con la loro professione non hanno nulla a che vedere. Come riporta il quotidiano, tra i quesiti più fantasiosi per stilare la graduatoria finale ecco una domanda sui Promessi Sposi con l'analisi della frase " Don Abbondio non era nato con un cuor di leone ". Ma non è l'unica "stranezza" visto che dalla banca dati dalla quale sono state estratte le 60 domande, la vera novità di quest'anno grazie alla quale gli studenti si sono potuti allenare con oltre 3.500 quesiti a loro disposizione, ecco spuntare come si calcola l'accelerazione media di una Ferrari.

Oltre a queste due, ecco alcune domande che riguardavano la Bibbia, un quesito sulle focacce e il panettiere ma anche sui treni dei pendolari. Importante anche una domanda sulla scoperta delle vitamine e di come si chiama quel fenomeno che riguarda la riduzione dei prezzi e il maggior potere d'acquisto.

I criteri di selezione

Invece dei pc, a tutti gli studenti sono stati forniti carta e penne per compilare i questionari: tra le 60 domande la maggior parte riguardava argomenti di biologia e chimica (38), 13 sono stati i quesiti di matematica e fisica mentre cinque domande erano inerenti questioni logiche (risolvere i problemi) e quattro di conoscenze generali acquisite con gli studi scolastici (dove possiamo inserire quella sui Promessi Sposi). Il punteggio sarà valutato in questo modo: ogni risposta esatta vale 1,5 punti, quella sbagliata -0,4 punti, 0 punti per le non risposte. Il punteggio massimo previsto è di 90 punti.

Prima dello scritto di oggi, martedì 28 maggio, un sondaggio aveva messo in luce che gli aspiranti camici bianchi, per il 70%, aveva trovato i quesiti all'interno del database non particolarmente complicati. Ricordiamo che in piena estate, esattamente il prossimo 30 luglio, sarà effettuata una seconda prova alla quale potranno partecipare, naturalmente, coloro i quali non passeranno questo step.

Anche in quel caso sarà necessaria una settimana di tempo (8 agosto) per conoscere punteggi e graduatorie. Per le iscrizioni, i futuri medici potranno inserire la sede preferita nell'arco di tempo che va dal 29 luglio al 2 settembre.