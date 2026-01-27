"Ti rendo il telefono se mi fai un ...". Maranza ricattano sessualmente coppia rapinata: fermato un egiziano

Cresce l'insicurezza, non solo quella percepita, a Milano, dove la sera si è sempre più esposti al rischio di cadere vittima di reati. Uno degli ultimi casi si è registrato lunedì poco prima dell'alba e a farne le spese sono stati un sudamericano di 31 anni e una sua coetanea, che sono stati accerchiati da 5 uomini in piazzale Porta Genova. Lui è stato immobilizzato, trattenuto per il collo e derubato di tutto ciò che aveva con sé, quindi cellulare, portafoglio e una collanina d’oro. L'azione è stata rapida e poi la banda è scappata facendo perdere le sue tracce.

A quel punto, però, la giovane che si trovava con il sudamericano rapinato ha deciso di provare a chiamare il numero di telefono dell'amico per capire se fosse ancora attivo e se avessero risposto ed, effettivamente, qualcuno dall'altra parte quella chiamata l'ha ricevuta. Le hanno dato appuntamento in piazza Duca d'Aosta, l'area antistante la Stazione centrale di Milano che è nota per essere un punto di ritrovo per la malavita della città ed, esplicitamente, le hanno chiesto senza remore favori sessuali in cambio della restituzione di quanto rubato poco prima. Nel frattempo, però, i due avevano già allertato le forze dell'ordine e denunciato l'accaduto, quindi la ragazza si è presentata nel luogo e all'ora stabiliti insieme ai militari dell'Arma dei Carabinieri. All'appuntamento c'era un 20enne egiziano arrestato con l’accusa di tentata estorsione e denunciato per rapina aggravata in concorso. Ora le indagini proseguono per individuare i complici dell'egiziano.

Il cellulare dell'uomo è stato recuperato ma la deriva assunta dalla città negli ultimi anni è allarmante. Milano nelle recenti rilevazioni è risultata essere la prima provincia in Italia per rapine in strada in base al numero delle denunce, è seconda per numero di furti con strappo e terza per borseggi e furti con destrezza. Dal totale 134.

178 delitti compiuti nel 2024 a Milano città, la quota maggiore è costituita da reati predatori: furti, borseggi, scippi, rapine, che sono anche quelli che spingono Milano al primo posto nell’indice nazionale. La(furti e rapine) rappresenta circa il 44% di tutti i reati a livello Italia, a Milano la quota è più alta della media nazionale, ed è quella che dà il primato alla città.