Piacenza, camion carico di acido travolge vettura in autogrill: un morto, 7 intossicati

Grave incidente stradale lungo l'autostrada A21, all'ingresso dell'area di servizio Nure. Un tir carico di acido paracetico, utilizzato principalmente come disinfettante, particolarmente instabile, corrosivo e ossidante allo stato puro, si è ribaltato e ha travolto una vettura Volskwagen con a bordo tre persone che in quel momento transitava al suo fianco. Il conducente del mezzo pesante è morto sul colpo, rimanendo incastrato tra le lamiere, mentre il numero dei feriti, causati principalmente da intossicazione, è di sette. Fortunatamente nessuno di loro è in pericolo di vita.

Tra gli intossicati ci sono anche quattro persone che non sono state coinvolte direttamente nell'incidente ma che nel momento dello schianto stavano uscendo dall'area di servizio e, resosi conto della gravità dello scontro, sono intervenuti per liberare le tre persone rimaste all'interno della Volskwagen. " Abbiamo sentito un rumore fortissimo, un boato, come di uno scoppio ", raccontano al Corriere della sera due operatori dell'area di servizio, che si sono precipitati all'esterno non appena si è verificato l'incidente. " Abbiamo visto quei ragazzi che si aiutavano l’uno con l’altro per uscire dall’auto incastrata sotto il mezzo pesante capovolto ", proseguono nel loro racconto.

" Ho sentito un rumore di metallo che si contorceva, quando mi sono voltato ho visto un ammasso di lamiere. In pochi istanti nell’area si sparso un odore pungente, lì ho capito che si era verificato uno sversamento di materiale chimico ", è il racconto fatto al quotidiano di via Solferino dall’addetto alla pompa di benzina.

I soccorsi sono stati rapidissimi, proprio per scongiurare maggiori rischi a fronte dello sversamento di acido e del pericolo potessero verificarsi incendi.