L'appello del professore contro gli ebrei: ecco cos'ha detto

Eliminare gli ebrei dai propri contatti su Facebook. È l'invito fatto sui social da Luca Nivarra, ordinario di Diritto civile al Dipartimento di Giurisprudenza a Palermo. L’invito è rivolto a tutti coloro che sono contro la guerra tra Israele e la Palestina. "Non voglio intromettermi in questioni che non mi riguardano direttamente - scrive in un lungo post su Facebook - ma avendo a disposizione pochissimi strumenti per opporci all'Olocausto palestinese, un segnale, per quanto modesto, potrebbe consistere nel ritirare l'amicizia su FB ai vostri "amici" ebrei, anche a quelli "buoni", che si dichiarano disgustati da quello che sta facendo il governo di Israele e le IDF. Mentono e con la loro menzogna contribuiscono a coprire l'orrore: è una piccola, piccolissima cosa ma cominciamo a farli sentire soli, faccia a faccia con la mostruosità di cui sono complici".

Il post ha suscitato una bufera di commenti e non poteva essere diversamente, qualcuno ha commentato in maniera netta e risentita, qualcun altro ha condiviso il post ma c'è anche chi ha rimosso il professore dai propri contatti Facebook. " Se c'è qualcuno che in questo ragionamento vede tracce di antisemitismo - ha scritto Nivarra in un post successivo - pazienza: mi denunci a chi gli pare; a me non parrebbe vero. Figurarsi poi di quanto mi importa del ritiro dell'amicizia di qualche proNet neanche tanto ben travestito da persona ragionevole ed equilibrata, sensibile tanto alle ragioni dei carnefici quanto a quelle delle vittime" .

Secondo il docente universitario l'antisemitismo è un fenomeno che attraversa tutta la storia dell'Occidente: "si alimenta di ingredienti diversi per poi sfociare nell'orrore nazista - prosegue -. Il punto è che, a seguito della nascita dello stato di Israele, l'antisemitismo è stato scientemente usato come arma finale nei confronti di quanti manifestavano riserve sulla politica colonialista razzista e suprematista perseguita da Israele nei confronti dei palestinesi. Anche in questa occasione, che prelude alla soluzione finale della questione palestinese, gli israeliani hanno usato l'arma dell'antisemitismo per sottrarsi alle responsabilità che, via via che l'Olocausto palestinese procedeva, si andavano addossando".

"Non ci sono israeliani buoni"