Traffico, Ferragosto da bollino rosso: ecco quando partire

Ferragosto si avvicina e le vacanze della maggior parte degli italiani potrebbero entrare nel vivo ma per godere a pieno il relax della pausa di agosto è fondamentale conoscere quando partire e quando tornare. Il motivo è presto detto: il 15 agosto in particolari e metà agosto in generale potrebbero essere il preludio per essere imbottigliati nel traffico delle autostrade italiane. Ecco le previsioni del traffico per Ferragosto, gli orari perfetti per partire e, al contrario, i giorni da evitare assolutamente.

Le cattive notizie riguardano principalmente la giornata di venerdì 15 agosto. Secondo Autostrade.it, il 15 agosto è prevista una giornata da bollino verde, ovvero con traffico regolare su strade e autostrade. Diversa è la stima di Viabilità Italia che prevede il bollino rosso e quindi un flusso del traffico pesante. Altrettanto decisivo è sapere la situazione nelle autostrade per quanto riguarda i giorni vicini alla festa di metà agosto.

Secondo Autostrade.it, il 14 agosto sarà una giornata da bollino verde al mattino e alla sera e giallo al pomeriggio dove è prevista una situazione di traffico intenso. Il 16 agosto bollino rosso al mattino, giallo al pomeriggio e verde la sera. Il 17 agosto qualche criticità al mattino (bollino giallo) via libera il resto della giornata con bollino verde. Insomma, una giornata perfetta per mettersi in viaggio senza il pericolo di rimanere in coda.

Rimane allo stesso modo il divieto di circolazione per i veicoli superiori a 7,5 tonnellate che però sarà in vigore solo in alcune giornate e in determinati orari. In particolare, venerdì 15, domenica 17, domenica 24 e domenica 31 è in vigore dalle 7 alle 22; sabato 16, sabato 23 e sabato 30 è in vigore dalle 8 alle 16.