Si schianta contro un albero mentre scia. Muore un ragazzino a Cortina

- Articolo in aggiornamento -

Tragedia sulle piste di Cortina d'Ampezzo, in Veneto, dove questa mattina un giovane inglese è morto mentre si godeva la vacanza sulla nave con la famiglia. Mentre affrontava una discesa per cause ancora da stabilire ha perso il controllo degli sci ed è finito violentemente contro uno degli alberi che delimitano il tracciato. I soccorsi sono stati rapidi ma per lui non c'è stato nulla da fare. Troppo violento l'urto, che non gli ha lasciato scampo e l'ha ucciso sul colpo.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 9.30, la chiamata al Suem è avvenuta pressoché subito ed è scattato il protocollo che ha fatto decollare l'elicottero Falco. I soccorritori hanno impiegato pochi minuti a raggiungere il punto indicato nella chiamata e hanno anche tentato la rianimazione sul posto ma purtroppo ogni tentativo è stato vano.

Sul posto è arrivata anche l'autorità giudiziaria, chiamata a effettuare i rilievi per verificare l'esatta

dell'incidente e le sue cause. Dovranno essere verificate anche eventuali responsabilità ma quanto accaduto richiama all'attualità l'annosa discussione sulla sicurezza delle piste da sci, soprattutto per i più giovani.