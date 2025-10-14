Guerriglia a Udine per la partita Italia-Israele. Grave una giornalista ferita alla testa

Scontri a Udine durante il corteo per la Palestina organizzato come contestazione della partita tra Italia e Israele. Poco prima dell'inizio della partita, un gruppo formato dai soliti antagonisti e centri sociali ha rotto lo schieramento, forzando il servizio d'ordine del corteo, e ha iniziato ad aggredire la polizia, che ha risposto con idranti e cariche di alleggerimento. È stato necessario anche l'utilizzo dei fumogeni per evitare l'avanzata dell'orda violenta.

Alcuni manifestanti coinvolti nelle tensioni al corteo Pro Pal in corso a Udine hanno sollevato transenne per colpire i blindati della polizia ma sono stati respinti e alcuni di loro anche fermati dagli agenti, che li hanno posti in stato di arresto. I manifestanti si sono quindi ritirati nella piazza che era stata autorizzata, sostenendo che gli agenti non sarebbero potuti avanzare fino a lì. Nel frattempo hanno divelto pali, insegne e tombini allo scopo di lanciarli contro gli agenti, che hanno replicato con fumogeni e idranti. " Abbiamo dovuto effettuare alcune cariche di alleggerimento che ci hanno permesso di riguadagnare il controllo della piazza ", ha dichiarato il questore Pasquale Antonio de Lorenzo. " Un centinaio di manifestanti ha attaccato con violenza i mezzi delle forze dell'ordine costringendoci a replicare con l'utilizzo degli idranti e dei lacrimogeni. La situazione al momento è nuovamente sotto controllo: non risultano, allo stato attuale, persone ferite ", ha aggiunto parlando con l'Ansa. Un giornalista è stato ferito alla testa dalla sassaiola contro la polizia mentre documentava gli scontri. Ha riportato " un trauma cranico importante " per curare il quale è stato dapprima preso in carico dal personale di un'ambulanza e quindi " trasferito d'urgenza in ospedale ". Non è attualmente in pericolo di vita.