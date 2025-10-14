Guerriglia a Udine per la partita Italia-Israele. Grave una giornalista ferita alla testa

Scontri a Udine durante il corteo per la Palestina organizzato come contestazione della partita tra Italia e Israele. Poco prima dell'inizio della partita, un gruppo formato dai soliti antagonisti e centri sociali ha rotto lo schieramento, forzando il servizio d'ordine del corteo, e ha iniziato ad aggredire la polizia, che ha risposto con idranti e cariche di alleggerimento. È stato necessario anche l'utilizzo dei fumogeni per evitare l'avanzata dell'orda violenta.
Alcuni manifestanti coinvolti nelle tensioni al corteo Pro Pal in corso a Udine hanno sollevato transenne per colpire i blindati della polizia ma sono stati respinti e alcuni di loro anche fermati dagli agenti, che li hanno posti in stato di arresto. I manifestanti si sono quindi ritirati nella piazza che era stata autorizzata, sostenendo che gli agenti non sarebbero potuti avanzare fino a lì. Nel frattempo hanno divelto pali, insegne e tombini allo scopo di lanciarli contro gli agenti, che hanno replicato con fumogeni e idranti. "Abbiamo dovuto effettuare alcune cariche di alleggerimento che ci hanno permesso di riguadagnare il controllo della piazza", ha dichiarato il questore Pasquale Antonio de Lorenzo. "Un centinaio di manifestanti ha attaccato con violenza i mezzi delle forze dell'ordine costringendoci a replicare con l'utilizzo degli idranti e dei lacrimogeni. La situazione al momento è nuovamente sotto controllo: non risultano, allo stato attuale, persone ferite", ha aggiunto parlando con l'Ansa. Un giornalista è stato ferito alla testa dalla sassaiola contro la polizia mentre documentava gli scontri. Ha riportato "un trauma cranico importante" per curare il quale è stato dapprima preso in carico dal personale di un'ambulanza e quindi "trasferito d'urgenza in ospedale". Non è attualmente in pericolo di vita.
Oltre agli scontri, però, si registra una polemica per le parole di un cronista Rai che, dichiara Augusta Montaruli di Fratelli d'Italia, "nel documentare i disordini pre partita a Udine in cui la nostra nazionale sfida Israele, auspica che l'Italia almeno sulcampo da calcio possa eliminare Israele". L'onorevole ha auspicato "che i vertici Rai e il direttore della testata prendano le distanze e che il giornalista si scusi per quanto detto".