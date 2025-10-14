"L'Italia può eliminare Israele...". Bufera sul giornalista del Tg3: ecco cos'ha detto

Non si placano le polemiche: la partita tra Italia e Israele continua a far discutere. Gli animi si sono fatti sempre più accesi a ridosso della sfida per la qualificazione ai Mondiali, tanto che sono andati in scena degli scontri tra manifestanti e agenti. Ma la situazione è diventata incandescente anche dal punto di vista verbale. Tutto è partito dalle parole di Jacopo Cecconi, inviato del Tg3 a Udine, durante il servizio a poche ore dall'inizio della gara. Un'uscita infelice che ha scatenato la bufera politica.

I termini utilizzati dal giornalista non sono passati inosservati: " L'Italia ha la possibilità di eliminare Israele almeno sul campo, vincendo ". Ed è proprio quell'" almeno " che ha mandato su tutte le furie il centrodestra, che ha chiesto provvedimenti immediati per una considerazione che - specialmente in questo periodo - è piuttosto scivolosa. Perché Cecconi ha ritenuto necessario utilizzare la parola " almeno "? A cosa faceva riferimento? Sosteneva, per caso, che la nostra Nazionale dovrebbe eliminare Israele " almeno " sul rettangolo di gioco perché colpevolmente lo Stato italiano non lo fa sul piano politico e diplomatico? In una nota il Cdr del Tg3 ha precisato: " Cecconi non ha mai nemmeno pensato di accennare o alludere all’eliminazione dello Stato di Israele. La sua frase estrapolata faceva parte di un discorso riferito esclusivamente alla competizione calcistica. L'uso strumentale e fuori contesto della sola ultima frase costituisce un grave fraintendimento ".

Ma il tutto è ancora più surreale perché arriva il giorno dopo in cui è stato formalmente avviato il processo di pace a Gaza. E infatti per Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, si tratta di " parole gravissime " che fanno parte della logica della propaganda pro-Pal che nelle scorse settimane ha trovato ampio spazio nelle piazze. " È inaccettabile che queste frasi siano diffuse attraverso la Rai, il Servizio pubblico, che dovrebbe essere ispirato a ben altri valori e principi ", ha tuonato l'esponente di FdI. Secondo cui la Rai dovrebbe intervenire " con fermezza " e chiarire quanto accaduto.

Anche Augusta Montaruli, deputata meloniana e vicepresidente della Commissione Vigilanza Rai, si è detta " esterrefatta e basita " dalle parole usate dal giornalista Rai: " Chiediamo che i vertici Rai e il direttore della testata prendano le distanze e che il giornalista si scusi per quanto detto ". Sulla stessa linea Luca Sbardella, componente della Commissione Vigilanza Rai in quota Fratelli d'Italia: " Parole fuori luogo, parole di odio che stridono con il momento storico che stiamo vivendo ". Per Francesco Filini, capogruppo di FdI nella Commissione Vigilanza Rai, siamo di fronte a dichiarazioni " che istigano all’odio e alla violenza " e che perciò " non possono essere tollerate, in particolare nel Servizio pubblico "; dunque presenterà immediatamente un'interrogazione " perché sia fatta luce su questo riprovevole episodio ”.

Durissima la reazione di Alessandro Morelli. Il senatore della Lega, rilanciando su X il video dell'intervento di Cecconi, non le ha mandate a dire: " L’evoluzione del Tg3: da TeleKabul a TeleHamas! ".

parole deliranti

contro questo fomentatore di odio

Se poi ha parlato così per incapacità professionale a maggior ragione è bene che vada a meditare sulla sua inadeguatezza

Puntuale anche la feroce critica di, senatore di Forza Italia e membro della Vigilanza Rai, che ha puntato il dito contro le "" dell'inviato, auspicando che il direttore del Tg3 e altri dirigenti di Viale Mazzini prendano dei provvedimenti immediati "". "", ha concluso.