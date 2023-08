Travolti dal treno a 160 Km/h: ecco chi sono le cinque vittime di Brandizzo

Tragedia lungo la linea ferroviaria Torino-Milano all'altezza di Brandizzo. Cinque operai sono stati travolti da un treno non in servizio commerciale, motrice addetta alla movimentazione dei vagoni, che viaggiava a una velocità superiore ai 150 Km/h attorno alle 23.50 di ieri sera. Altri due, che si trovavano poco più avanti, sono riusciti a evitare la motrice e sono illesi ma sotto choc. Le vittime erano dipendenti dell'azienda Sigifer e stavano operando per la sostituzione di alcuni metri di binario in un'area dove erano in corso interventi di manutenzione. Anche per questa ragione bisognerà accertare se la velocità del treno fosse regolare o se ci siano state fattispecie che in concorso abbiano contribuito alla tragedia.

Gli operai travolti avevano tra i 22 e i 52 anni: Kevin Laganà, 22 anni, di Vercelli; Michael Zanera, 34 anni, di Vercelli; Giuseppe Sorvillo, 43 anni, nato a Capua ma residente a Brandizzo; Giuseppe Saverio Lombardo, 52 anni nato a Marsala e residente a Vercelli; Giuseppe Aversa, 49 anni, di Chivasso. Sono morti sul colpo a causa dell'impatto con il treno, senza rendersi conto di quanto stava accadendo. Il macchinista, invece, è stato visitato sul posto da un'ambulanza ed è illeso anche se in forte stato di choc e per questo motivo è stato rimandato a casa. " È la prima volta che mi succede, mentre saldo la rotaia mi è uscito un crocifisso. Dio mi vuole dire qualcosa sicuramente nonostante lo richiamo tutti i giorni ultimamente perché non è un bel periodo per me ", scriveva Zanera nel suo ultimo video di TikTok

Sono ancora in corso i rilievi per capire come possa essersi sviluppata la tragedia. La locomotrice che ha investito gli operai stava viaggiando in direzione di Torino da Alessandria, trasportando una dozzina di vagoni. L'area è dotata di sistemi di videosorveglianza dalle cui registrazioni la Procura di Ivrea conta di acquisire importanti elementi per le indagini.