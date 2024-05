Treni, sciopero del 4 e 5 maggio: cosa c’è da sapere

Saranno 24 ore complesse per i viaggiatori che dovranno spostarsi in treno nel territorio nazionale: è stato proclamato uno sciopero dalle ore 21 di sabato 4 maggio alle 24 ore successive, domenica 5 maggio fino alle ore 21. In questo caso, dal momento che l'agitazione avverrà in una giornata festiva, non sono previste le cosiddette "fasce di garanzia" come accade quando gli scioperi avvengono in giorni feriali con alcune tratte nazionali comunque operative dalle ore 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

La nota di Trenitalia

Su un comunicato di Trenitalia si legge che lo sciopero riguarda il Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. " L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione" . A causa dello sciopero tutti i viaggiatori potranno richiedere il rimborso secondo le condizioni previste dalla singola azienda ferroviaria: per avere maggiori informazioni su collegamenti e servizi si può consultare l'app di Trenitalia, il sito web oppure chiamare il numero verde 800 89 20 21. Assistenza clienti anche presso le biglietterie nelle varie stazioni ferroviarie.

La nota di Trenord

Ovviamente nella stessa fascia di tempo, Trenord fa sapere che l’organizzazione “CAT” ha proclamato uno sciopero nazionale sul trasporto ferroviario e che non sono previste fasce di garanzia. " I treni potranno subire cancellazioni. Tuttavia, si segnala che la sigla CAT non è rappresentata in Trenord: in circostanze analoghe non si sono verificate significative ripercussioni sul servizio" . Anche in questo caso, per avere maggiori informazioni si può consultare l'app dedicata, il sito web e il servizio clienti.

Se verranno cancellati i treni che collegano con Milano Malpensa, ecco i bus sostitutivi che non faranno fermate: Malpensa Express da Cadorna all'aeroporto di Malpensa (punto di partenza via Paleocapa 1), " Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio e " Busto Arsizio FS e Malpensa Aeroporto " fa sapere la società.

Chi riguarda lo sciopero odierno

Nella giornata di oggi, venerdì 3 maggio, incroceranno le braccia tutti i lavoratori che si occupano della manutenzione delle infrastrutture della rete ferroviaria. " Scendiamo di nuovo in sciopero contro i potenziali effetti negativi di questo: la grande reazione messa in campo dai ferrovieri della manutenzione sta producendo l'impasse nell'applicazione pratica dell'accordo ", si legge in una nota dell'Usb.

La posta in gioco

è, oltre il peggioramento delle condizioni di lavoro del settore, un attacco al sacrosanto diritto alla democrazia sindacale nei posti di lavoro, al diritto di esprimere parere sugli accordi e a quello di ciascun lavoratore di scegliere liberamente da chi farsi rappresentare

- aggiunge la sigla sindacale -".